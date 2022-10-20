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来源 Gotion High-tech
储能再下一城！国轩高科获中国电力600MWh订单

香港, 2022年10月20日 - (亚太商讯)  - 10月20日，国轩高科发布公告：旗下全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称合肥国轩）收到中国电力国际发展有限公司发来的中标通知书，合肥国轩成功中标新源智储2022年度储能设备第二次框架招标项目——储能电池预制舱2，订单规模为300MWh-600MWh，预计将对公司2022年及以后年度经营业绩产生积极影响。

中标项目为600MWh储能电池订单

根据公告，新源智储2022年度储能设备第二次框架招标项目由中国电力国际发展有限公司委托中电国瑞供应链管理有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。招标容量为500MWh-1000MWh，其中采购容量500MWh，备用容量500MWh。

其中，该招标项目份额的60%，由合肥国轩成功中标，即300MWh-600MWh储能电池订单，根据中标份额及项目报价进行测算，预计此次中标金额合计约8亿元。该项目预计2022年底完成施工交付，2023年第一季度完成订单交付。该项目的中标和实施，预计将对公司2022年及以后年度经营业绩产生积极影响，有助于深化公司与国内大型电力公司的战略合作，进一步提升公司在储能市场影响力，对公司持续拓展储能业务产生积极作用，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

上半年公司储能营收12.79亿元

“做大储能”是国轩高科经营战略之一。国轩高科储能业务布局早、发展快、技术领先。公司于2014年开始探索储能业务，产品主要包括集中式电池模组及电池簇、集装箱储能系统、分布式微网储能户外柜和家用储能系统等，并已通过加拿大CSA、美国 UL、南德 IEC等多项国际标准认证。

目前公司储能业务发展迅速。国内与国家电网、华能集团、皖能集团、苏美达等公司达成战略合作，在海外，公司和Invenergy、Jinko、 Borrego等公司建立了全方位战略合作伙伴关系。今年上半年，公司储能业务放量明显。根据财报数据披露，上半年公司储能业务实现营收12.79亿元，占总收入比重14.8%。


话题 Press release summary

部门 替代能源
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