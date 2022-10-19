香港通讯业联会全力支持2022年施政报告中对电讯业界的新政策



香港, 2022年10月19日 - (亚太商讯) - 香港通讯业联会（CAHK）对行政长官发表的2022年施政报告「国际创新科技中心」一章中，提出「香港创新科技发展蓝图」的策略，重点发展生命健康科技、人工智慧与数据科学，以及先进制造与新能源科技领域予以全力支持。



本会欢迎施政报告中计划提出的建议：（一）完善创科生态圈，实现香港「再工业化」、（二）壮大创科人才库，重点吸纳创科人才、（三）建设智慧香港，提升市民生活素质、（四）积极融入国家发展大局，同时巩固香港国际化优势。



我们乐见政府接纳扩展5G网络的建议，新建楼宇须预留空间装设流动通讯设施。这有助电讯业界发展5G网络规划的构架蓝图，也能作为在金融、零售、教育、艺术等解决方案应用之基石。



另外，施政报告提出通过「引进重点企业办公室」吸引超高端人才来港发展，透过资助向科技人才提供针对性的特别配套措施，吸引优秀创科人才带同其业务或科研成果落户香港。措施可解决现时本港人才短缺问题，全方位检视香港现有较具高增值发展潜质产业的人才供求情况。



本会全力支持以上在施政报告提出的政策，相信这些政策将有利协助香港业界应对邻近国家和地区的竞争和挑战，迎接更蓬勃的创科发展，为不同行业的企业加快数字转型。



关于香港通讯业联会



香港通讯业联会（CAHK）是一家非营利性组织，于1983年5月27日宣布取消对本地通讯产品及服务的管制后于香港注册成立。它是香港通讯行业协会，负责广播，有线和无线通信以及信息通信技术（ICT）领域的其他相关业务部门。



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香港通讯业联会

郭梁桂卿女士

电话：（852）2504 2732

电邮：info@cahk.hk



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