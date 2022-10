Wednesday, 19 October 2022, 13:03 HKT/SGT Share: Sirnaomics将在未来两个行业学术会议上汇报GalAhead(TM)疗法递送平台及相关项目的最新进展 Sirnaomics首席技术官Dmitry Samarsky为美国RNA领袖学术会议(the RNA Leaders USA Congress)和第十八届药物研发创新计划(18th Drug Discovery Innovation Programme)主要讲者

美国马里兰州盖瑟斯堡市,中国苏州生物医药产业园, 2022年10月19日 - (亚太商讯) - Sirnaomics Ltd.(“公司”,“Sirnaomics”,股份代号:2257.HK),是一家行业领先的专注于探索及开发RNAi疗法的生物制药公司。Sirnaomics宣布公司将会在波士顿举行的两个行业学术会议:美国RNA领袖学术会议(the RNA Leaders USA Congress)和第十八届药物研发创新计划(18th Drug Discovery Innovation Programme)上介绍公司专有的GalNAc-RNAi 疗法递送平台GalAhead(TM)及其项目的最新进展。美国RNA领袖学术会议(the RNA Leaders USA Congress)将会在美国东部时间10月18-19日于科罗讷德酒店(The Colonnade Hotel)举行。而第十八届药物研发创新计划将于10月26-27日在威斯丁科普利广场酒店(The Westin Copley Place)举行。



美国RNA领袖学术会议演讲详情:

演讲主题:GalAhead(TM):一种可下调单类基因或多类基因的新型疗法GalNAc-RNAi递送平台

演讲者:Sirnaomics首席技术官Dmitry Samarsky博士

日期/时间:美国东部时间2022年10月19日(星期三)下午02:10

演讲内容:

-- 介绍Sirnaomics新型疗法GalNAc-RNAi递送平台GalAhead(TM)

-- GalAhead(TM)技术于体内及体外获得的验证

-- 报告基于GalAhead(TM)的治疗项目进展



第十八届药物研发创新计划演讲详情:

演讲主题:一种可下调单类基因或多类基因的新型疗法GalNAc-RNAi递送平台

演讲者:Sirnaomics首席技术官Dmitry Samarsky博士

日期/时间:美国东部时间2022年10月26日(星期三)下午04:00

演讲内容:

-- 介绍Sirnaomics新型疗法GalNAc-RNAi递送平台GalAhead(TM)

-- GalAhead(TM)技术于体内及体外获得的验证

-- 报告基于GalAhead(TM)的治疗项目进展



关于Sirnaomics

Sirnaomics是一家RNA疗法生物制药公司,公司候选产品处于临床前及临床阶段,专注于探索及开发创新药物,用于治疗存在医疗需求及庞大市场机会的适应症。Sirnaomics是在中国和美国均拥有重要市场地位的首家临床阶段RNA疗法生物制药公司,且是首家将其核心产品STP705的RNAi疗法在肿瘤学领域取得积极IIa期临床结果的公司。如欲了解更多关于公司资讯,可浏览:www.sirnaomics.com。



联系方式:

Dmitry Samarsky博士

Sirnaomics首席技术官

电邮: DmitrySamarsky@sirnaomics.com



投资者关系:

叶永基,工商管理硕士

Sirnaomics中国区首席财务官

电邮: NigelYip@sirnaomics.com



美国传媒查询:

Alexis Feinberg

电话: +1 203 939 2225

电邮: Alexis.Feinberg@westwicke.com



亚洲传媒查询:

李耀荣

电话: +852 3150 6707

电邮: sirnaomics.hk@pordahavas.com







话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network