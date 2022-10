Friday, 14 October 2022, 13:20 HKT/SGT Share:

来源 Checkmarx 客户发言:Checkmarx 连续第四年成为 2022 年 Gartner® Peer Insights™ 客户应用安全测试之选

中国北京, 2022年10月14日 - (亚太商讯) - Checkmarx 是唯一一家在所有三个细分市场组、北美和亚太部署区域以及中型企业公司规模中都被评为客户选择的供应商 中国北京, 2022年10月14日 - (ACN Newswire) – Checkmarx,以开发人员为中心的应用程序的全球领导者,连续四年在 Gartner® Peer Insights™ 上被客户认可为应用安全测试的客户之选。 自 2019 年 Peer Insights 客户选择类别首次亮相以来,Checkmarx 是唯一一家每年都获得此殊荣的供应商。这种认可是基于整体评级、用户兴趣和采用率。 今年早些时候,Checkmarx 在 2022 年 Gartner 应用安全测试魔力象限中被评为领导者,这是其连续第五次获得领导者称号。 Checkmarx 连续四年被评为应用安全测试的客户之选。 Checkmarx 也是唯一一家在所有三个细分市场组中被评为客户之选的供应商:北美和亚太部署区域,以及中型企业公司规模(5000 万至 10 亿美元)。 Checkmarx 首席执行官 Emmanuel Benzaquen 说:"对我们来说,没有任何 荣誉 荣耀、奖项或荣誉比客户的好评更重要。" "Checkmarx 的每个人都专注于帮助组织保护世界上运行的代码,我们客户的需求、经验和成功一直并将永远推动我们的持续创新。 Gartner Peer Insights 对我们解决方案的评论和评级为我们展望应用安全技术的未来和持续发展提供了有用的指导。" 截至 2022 年 9 月 27 日,在 Gartner Peer Insights 上分享的 Checkmarx 客户反馈包括: "该工具能够通过三种不同的引擎来检测漏洞,这使得一次扫描应用程序变得很方便。 与自我管理的 git 实例的集成也是我们在组织内使用的一个很好的功能。" IT 服务行业前端开发人员

"当今市场上最好的 SAST 平台 - 功能 - 支持 - 实施! Checkmarx SAST 使我们的开发团队能够以更快、更安全的方式构建和部署。团队能够轻松地将扫描门包含在 CI/CD 工作流程中并处理按需需求,以便以更高的安全感和质量安全地管理实施。在我们组织内实施和扩展的初始范围内,支持服务非常棒。满足您安全开发需求的绝佳合作伙伴。" 媒体和出版业 技术产品管理总监

"[Checkmarx SAST] 使开发人员更聪明,安全专家更强大,组织更安全。在开发生命周期的早期自动扫描未编译的源代码,为解决问题和漏洞提供必要的指导。现在,团队可以在不影响交付时间的情况下避免代码中的漏洞。" 银行业安全顾问 有关 Checkmarx 同行评级的更多详细信息,请访问此处。* 在这里了解有关 Checkmarx One 平台的更多信息。 *评论已针对格式和可读性进行了编辑。 Gartner,Gartner Peer Insights "客户之声":应用程序安全测试,Peer Contributors,2022 年 9 月 30 日。 Gartner,应用安全测试魔力象限,Gardner,Hovarth,Zumerle,2022 年 4 月 18 日。 Gartner 和魔力象限是注册商标,PEER INSIGHTS 是 Gartner, Inc. 和/或其附属公司在美国和国际上的商标和服务标志,经许可在此使用。 版权所有。 该图由 Gartner, Inc. 作为大型研究文档的一部分发布,应在整个文档的背景下进行评估。 Gartner 文件可向Checkmarx 索取。 Gartner® Peer InsightsTM 内容包含个人最终用户基于他们在平台上列出的供应商处的经验的意见,不应被解释为事实陈述,也不代表 Gartner 或其附属公司的观点。 Gartner 不认可本内容中描述的任何供应商、产品或服务,也不就本内容的准确性或完整性作出任何明示或暗示的保证,包括对适销性或特定用途适用性的任何保证。 Gartner 不认可其研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务,也不建议技术用户仅选择具有最高评级或其他名称的供应商。 Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究机构的意见,不应被解释为事实陈述。 Gartner 不承担与本研究相关的所有明示或暗示的保证,包括任何适销性或适用于特定目的的保证。 关于 Checkmarx Checkmarx 不断突破应用程序安全 (AppSec) 测试的界限,为全球开发人员提供无缝且简单的安全性,同时为 CISO 提供所需的信心和控制。 作为 AppSec 领导者,Checkmarx 提供业界最全面的 AppSec 平台 Checkmarx One,该平台为开发人员和安全团队提供无与伦比的准确性、覆盖范围、可见性和指导,以降低现代软件所有组件(包括专有代码、开源、API)的风险 和基础设施即代码。 全球 1,800 多家客户(包括财富 50 强中的近一半)信赖 Checkmarx 安全技术、专家研究和全球服务,以安全地以速度和规模优化开发。 有关更多信息,请访问 Checkmarx 网站、查看博客或在LinkedIn上关注该公司。 媒体联络

