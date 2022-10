Thursday, 13 October 2022, 12:08 HKT/SGT Share:

来源 Zhaojin Mining 招金矿业及紫金矿业强强联合收购山东瑞银余下股权 致力把海域金矿建设成为中国效益最好的现代化黄金矿山

香港, 2022年10月13日 - (亚太商讯) - 招金矿业股份有限公司 (「招金矿业」,股份代号:1818) 及紫金矿业集团股份有限公司 (「紫金矿业」,股份代号:2899) 宣布,分别收购山东瑞银矿业发展有限公司 (「山东瑞银」) 余下6.14%及30%之股权。



于2022 年10 月11 日(交易时段后),招金矿业与卖方山东博文矿业有限公司订立股权转让协议,据此,招金矿业同意收购而卖方同意转让山东瑞银的6.14%股权,代价为人民币8.16亿元。完成后,招金矿业持有的山东瑞银的股权将从63.86%增加至70%。同时,紫金矿业拟出资人民币39.845亿元收购山东瑞银30%股权,瑞银矿业持有莱州市瑞海矿业有限公司100%股权,成为山东莱州海域金矿的第二大股东。



山东瑞银间接拥有的海域金矿位于山东省莱州市三山岛北部。海域金矿是中国最大的单体金矿,也是国内罕见的世界级高品位待开发金矿。矿区成矿地质条件优越,未来探矿增储潜力巨大,所在山东莱州-招远金矿带为世界第三大金矿带。截至2021年12月31日,根据JORC规范所载标准,海域金矿的矿产资源可采储量为562.37吨,平均品位为4.20克╱吨。按设计方案,矿山计划于2025年建成,整体投产达产后,年矿产黄金约15-20吨,服务年限23年,成为国内最大的黄金矿山。该矿山的开发在中国乃至世界黄金行业发展的历史上将具有广泛的影响和重要的意义。增加于山东瑞银的股权将使招金矿业的矿产资源相应增加。



截至公吿日期,海域金矿已获得从2021年7月21日至2036年7月21日的采矿许可证。海域金矿的生产准备工作正在进行中。海域金矿开始生产后,其将进一步提高招金矿业的黄金总产量。



招金矿业作为瑞银矿业控股股东,公司董事认为,收购事项将增加该公司的矿产资源,提高其于黄金行业的竞争力并实现可持续发展,亦符合该公司发展其黄金业务的整体战略规划。而紫金矿业为大型跨国矿业集团,在地质勘查、湿法冶金、低品位难选冶资源综合回收利用及大规模工程化开发等方面具有丰富的实践经验,两家大型黄金企业在项目开发建设及后续生产运营中可充分发挥各自优势,实现协同效应,双方有信心和能力把海域金矿建设成为中国最大、最深、效益最好的现代化黄金矿山。





