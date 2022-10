Wednesday, 12 October 2022, 14:34 HKT/SGT Share: 多宁生物冲刺港交所:领跑生物工艺行业 客户高粘性构筑长期韧性

香港, 2022年10月12日 - (亚太商讯) - 近20年来,伴随着生物制药行业的高速发展,生物工艺行业也在快速形成。国际市场上,已经形成如赛默飞世尔、德国默克、丹纳赫、赛多利斯这样的跨国巨头,几乎覆盖生物工艺的所有细分领域。但与此同时,国内市场整体还是处于细分赛道各自为战的状态。不过,也出现如多宁生物这样的公司,正改变现有市场格局。9月29日,上海多宁生物科技股份有限公司(「多宁生物」或「公司」)向港交所递交上市申请,拟赴港上市。



生物工艺全覆盖打造领先业务优势 发展前景备受投资机构认可



多宁生物自成立以来,通过一系列的业务收购与整合,迅速将其产品及服务组合扩展至生物工艺的上下游流程,以及实验室产品与服务的不同领域,从而实现生物工艺的全面覆盖,全面满足客户的需求。



根据弗若斯特沙利文,多宁生物是中国国内最早建立比较成熟生物工艺技术平台的生物工艺解决方案供货商之一,亦是中国国内唯一一家产品及服务涵盖生物工艺所有主要步骤的生物工艺解决方案供货商。



依托一站式生物工艺解决方案的能力,多宁生物能够以合理价格向客户稳定提供优质产品,并使客户可以高效地识别及管理多种产品及服务并避免重复产品测试,提升客户运营效率。特别是对中国客户而言,多宁生物位于当地的生产设施及销售服务团队在确保客户享有高效安全的供应链的同时,有利于减少运输成本、促进与客户的沟通。此外,全面的产品及服务组合也使得多宁生物可以在整个商业化周期全程陪伴客户,增加其销售机会,促进业绩增长。



凭借领先的技术优势以及业务优势,多宁生物目前已获得多轮融资,投资者包括药明生物、康方生物、荣昌创投、石药集团、清池资本及红杉中国等中国领先的生物制药公司或国际知名的投资机构,意味着公司的发展前景获得了资本市场的广泛认可。



优质客户群持续扩大 发力海外市场打造第二增长曲线



利用一站式综合解决方案平台的业务优势,多宁生物能够及时准确地解决并满足客户在生物工艺方面的要求,与众多领先制药公司、CRO/CDMO及科研机构建立了长期稳定的合作关系,形成很强的客户示范效应,客户群体稳定且逐步扩大。



根据弗若斯特沙利文,按2021年收入计,中国前十大生物制剂公司均为多宁生物客户。2019年、2020年以及2021年,多宁生物客户数分别为928家、 1,178家及1,682家,呈稳步增长态势。于同期,约80%至90%的主要客户选择于次年与公司延续业务关系,极高的客户粘性进一步证明了多宁生物产品及服务质量。



在服务国内客户的同时,多宁生物也在积极扩展海外市场。2022年7月,公司通过收购Salus Bioscience建立国际销售平台,为其产品和服务开发海外市场。此外,公司还计划建立海外研发中心,扩大国际市场影响力。目前公司销售产品的海外市场主要包括美国及欧洲,2022年上半年,公司海外收入同比增长高达606%。随着其海外市场的加速扩张,公司海外营收贡献有望不断扩大。



展望未来,可以预见生物制药行业的热潮仍将持续,生物工艺行业将充分受益。多宁生物先发优势明显,且业务全面成熟,技术优势行业领先,在行业增长的背景下,未来盈利具备足够的想象空间。





