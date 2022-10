Thursday, 6 October 2022, 15:18 HKT/SGT Share: 港股迎来「动力电池第一股」 中创新航今日正式敲锣港交所

香港, 2022年10月6日 - (亚太商讯) - 10月6日,中创新航科技股份有限公司(「中创新航」或「公司」;股份代码:3931.HK)成功登陆港交所,成为港股「动力电池第一股」。此次发行约2.66亿H股,发行价格为38港元/股,募资净额为98.64亿港元。



中创新航是领先的新能源科技企业,主要从事动力电池及储能系统产品的设计、研发、生产及销售。2022 年第一季度,按装机量计,公司在全球第三方动力电池企业中排名第五,国内排名第二。



全球新能源车行业在近两年来经历井喷式增长,并带动动力电池行业进入爆发期。而“芯片荒”“、电池荒”于去年开始在全球范围内上演,且愈演愈烈。



在此背景之下,中创新航作为目前我国乃至全球动力电池赛道的领军企业之一,理应享有高溢价。而伴随其上市落地,公司将成当下港股市场唯一的动力电池投资目标,确定性、稀缺性以及投资价值不言而喻,特别是在眼下市场明显回调之后。



扎根高景气向上赛道 多方面赋能企业高速发展



近日,财政部、税务总局、工业和信息化部三部门联合发布公告,明确将今年底到期的新能源汽车免征车辆购置税政策,延续实施至明年底,有望继续从政策端推动新能源汽车行业保持高景气增长。作为新能源车核心部件的动力电池亦迎来黄金发展期,据弗若斯特沙利文资料,按装机量计,中国是全球最大的动力电池市场,预计于2022年至2026年期间以复合年增长率34.9%的速度增长。



根植此高速发展行业的中创新航多方赋能自身,巩固行业头部地位。据了解,中创新航是2021年中国前十大动力电池企业中于2019年至2021年间唯一一家每年同比增长率超100%的企业。产品研发能力方面,公司以技术创新为驱动,研发了多款具行业领先能量密度和安全特性的产品,包括高电压三元电池、「弹匣」电池、全极耳迭片电池和「One-stop」产品等,赋能企业高速可持续发展。



极具竞争力的产品是中创新航强大研发团队的实力印证。目前,中创新航的研发团队拥有逾2,900名研发人员,亦积极参与国家及行业相关标准制定,主持或参与制定国家标准6项、行业标准13项及团体标准14项。



产能加速释放 规模经济效应逐步显现



除了创新和科研,决定动力电池厂商业绩表现及价值的是企业产能能否跟上下游客户需求及是否是优质产能。作为动力电池行业的核心成员,中创新航拟通过新建或扩建项目,提高产能,并将优质产品推向市场。2021年,公司有效产能达11.9GWh,预计2022年和2023年有效产能将分别扩大至约35GWh、约90GWh,按年增幅或高达194%和157%,且该公司的产能均为可以量产满足客户全方位需求的优质产能,受到了下游客户的一致认可,该公司的产品在市场上被广泛需求,可以预见的是公司的规模经济的影响将持续显现。



同时,中创新航也不断寻求合适的地点及合作方适时新增生产基地,并积极向海外拓展,发展海外客户群。目前,中创新航的海外客户主要位于美国、印度、法国、德国及荷兰等海外国家或地区。此外,依托于业内的领先地位,中创新航此次IPO受多家企业看好。据悉,公司的基石投资者包括天齐锂业香港、宏盛国际、大族激光科技、中伟香港、西藏诺德、和石复合材料、常州精测、小鹏汽车等15名,近乎囊括了整个新能源汽车产业链,投资价值尽显。



中创新航今日以港股「动力电池第一股」成功上市,对动力电池行业目标稀缺的港股市场而言意义非凡,有效填补了相关空白,是极具吸引力的投资目标,亦将进一步增强公司融资能力、优化资本结构,未来将迎估值提升,股价上行,成长潜力不容小觑。





