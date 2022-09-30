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Friday, 30 September 2022, 11:07 HKT/SGT
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天能携手AC汽车，加速发力汽车后市场

香港, 2022年9月30日 - (亚太商讯)  - 后疫情时代，汽车供应链全面恢复，新能源汽车、汽车出口快速增长等利好连续显现，中国汽车产业正迈入全球化发展新阶段，加速推动汽车产业转型升级。

天能与AC汽车签订合作框架协议

起动启停电池作为汽车后市场的重要细分领域和整车不可或缺的部件，其市场需求将进一步激增。

9月27日，天能与AC汽车签订合作框架协议，双方拟围绕品牌建设推广、媒体传播合作、资源互补共享等方面开展广泛合作，共拓汽车后市场数智化发展新路径；同时，就回销及产品服务一体化解决方案进行深入探讨，“以客户为中心，以市场为导向”，共同探讨发展新方向。

天能汽车电池事业部副总裁马文青、AC汽车主编陈海生代表双方进行签约。

与传统蓄电池相比，汽车起动启停电池技术壁垒更高，天能作为新能源动力电池龙头企业，在汽车起动启停电池上采用了国际先进的生产技术和产品工艺，在电池性能、节能减耗、使用寿命及安全设计等方面，有更优质、贴心的用户体验，实现了绿色动力与汽车工业完美融合。

好产品更要好营销。此次合作，是天能立足“产业+互联网”营销模式，借助AC汽车数据整合、资源配置的优势，积极融入数字经济时代，推动汽车后市场细分赛道产业价值链重塑的体现，将为天能在起动启停电池领域的拓客与发声提供强力支持。

受新能源汽车发展浪潮推动，动力电池装机规模快速放量，废旧动力电池回收作为后周期产业，契合国家“双碳”目标，前景无限。

天能不仅生产电池，一直以来也在努力践行生产者责任延伸制，依托强大的市场地位及浙、苏、豫、皖等地的循环经济产业园，打造了集“回收-冶炼-再生产”为一体的、含“铅循环+锂循环+大循环”的闭环式绿色产业链，为庞大的退役动力电池找到一个绿色环保的处理模式。同时，以铅锂协同的绿色循环解决方案，为合作伙伴做好原料保供、废料保收的支撑，助力实现产业链闭环。

未来，天能与AC汽车将在起动启停电池、动力电池回收再利用等相关领域探索更多合作空间和业务增长点，共同推动汽车后市场迈上新台阶。

关于天能动力国际有限公司
天能动力国际有限公司（“天能”或“公司”）及其附属公司（“集团”）是中国新能源电池行业的领军企业，创始于1986年。天能于2007年在香港交易及结算所有限公司（“港交所”）主板上市（股份代号 00819.HK）。经过三十多年的发展，集团现已成为以电动轻型车动力电池制造与服务为主，集新能源动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、电动特种车动力电池等多品类电池的研发、生产、销售，及废旧电池回收和可再生资源循环利用、绿色智能制造产业园、智能物流平台等为一体的能源集团。在2021年7月公布的2021年《财富》中国500强排行榜中，天能位居净资产收益率（ROE）榜第17名。


话题 Press release summary

部门 替代能源
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