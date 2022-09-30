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来源 SKYX Platforms Corp. dba Sky Technologies SKYX 获得迈阿密最高建筑之一的10 年屋顶标牌权 - 全新大楼位于迈阿密市中心的 US-1 上，迈阿密热火队 FTX 竞技场和比斯坎湾对面

- 由于该建筑的独特和战略位置，SKYX 屋顶标牌预计将被数以千万计的人看到，包括在电视节目和迈阿密天际线图像中，创造显着的 SKYX 品牌知名度

佛罗里达州迈阿密, 2022年9月29日 - (亚太商讯) - SKYX Platforms Corp.（纳斯达克股票代码：SKYX）（d/b/a “Sky Technologies”）（“SKYX”、“我们”或“本公司”），一家极具颠覆性的平台技术公司，在全球范围内拥有 60 多项已发布和正在申请的专利简化和提高家庭和建筑物的安全性和自动化，今天宣布它获得了为期 10 年的屋顶标牌权租约，用于在迈阿密市中心最高的建筑物之一上，与迈阿密热火 FTX 竞技场和比斯坎湾隔街相望。







新大楼位于 400 Biscayne Blvd (US-1)，将包括办公空间、住宅以及高端现代酒店。迈阿密市中心地区是世界领先公司的美国和国际中心 - 预计将有数以千万计的人看到 SKYX 屋顶标牌，包括电视节目和迈阿密天际线图像。



作为租约的一部分，SKYX 还获得了一个拥有 360 度视野的高端、最先进、高天花板的办公空间，并预计将在新的美国和国际销售办事处以及公司总部开设2023年的位置。作为协议的一部分，公司可以在 2024 年 1 月开始支付租金。此外，业主将向公司提供高达 225 万美元的改善津贴，可用于建造房屋，包括设计、空间规划、顾问和施工图的合理成本。公司计划使用部分办公空间并将剩余部分转租以尽量减少开支。



SKYX Platforms 创始人兼执行主席 Rani Kohen 表示：“在迈阿密市中心获得 SKYX 标牌和办公室的长期租约，为 SKYX 提供了令人难以置信的品牌知名度。据报道，FTX 支付了 1.35 亿美元来确保 为我们隔壁邻居的建筑迈阿密热火球馆（现在称为 FTX 球馆）命名的长期租约 - 这不言而喻。



“随着我们将自己定位为开始我们的商业化之旅，这为我们公司在许多层面上奠定了重要基础。我期待着进入这个令人兴奋的新空间，并通过持续的运营执行提升我们的公众形象，以创造可持续发展的目标 ，为我们的股东带来长期价值，”Kohen 总结道。



要查看新办公地点的图片，请单击这里：https://skyplug.com/pr7/



要了解有关 SKYX 技术的更多信息，请在此处访问解释器视频链接：SkyXPlug.com/video



关于 SKYX Platforms Corp.（纳斯达克股票代码：SKYX）



由于电力是每个家庭和建筑的标准，我们的使命是让家庭和建筑成为安全先进和智能的标准。



SKYX Platforms Corp.（纳斯达克股票代码：SKYX）拥有一系列极具颠覆性的先进安全智能平台技术，拥有 60 多项美国和全球专利以及正在申请的专利。我们的技术强调高品质和易用性，同时显着提高家庭和建筑物的安全性和生活方式。我们相信，我们的产品是美国乃至全球家庭和其他建筑物中每个房间的必需品。如需更多信息，请访问我们的网站 https://skyplug.com或在 LinkedIn 上关注我们。



关于前瞻性陈述的警示性声明



本新闻稿中包含的某些陈述构成前瞻性陈述，包括与拟议的首次公开募股有关的陈述。管理层将这些前瞻性陈述基于其当前的预期、假设、估计和预测。虽然他们认为这些预期、假设、估计和预测是合理的，但这些前瞻性陈述只是预测，涉及已知和未知的风险和不确定性，其中许多超出了管理层的控制范围。这些陈述涉及风险和不确定性，可能导致公司的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。前瞻性陈述仅在发表之日发表，包括与公司成功推出、商业化、开发附加功能并实现其智能产品和技术的市场认可的能力、公司推动采用的努力和能力有关的陈述 Sky 的 Plug Smart 平台进入多户住宅建筑和社区以及酒店采用，以及公司提交给证券交易委员会的文件中描述的其他风险和不确定性。 建议不应被解释为，也可能不会导致任何具有约束力的协议、安排或承诺，以使用或采用公司的技术。告诫读者不要过分依赖前瞻性陈述，除法律要求外，公司不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件，或其他。



有关租赁条款，请参阅公司于 2022 年 9 月 29 日向证券交易委员会提交的表格 8-K 的当前报告。根据租赁条款，公司预计不会支付前 14 年的任何租金租期，考虑到六个月的扩建期（最多可延长四个月），以及租金开始日期后的四个额外的租金减免期。公司可以将扩建期延长四个一个月，前提是每延长一个月，每年的基本租金将增加每平方英尺 1.00 美元。标牌需获得必要的许可。本新闻稿中包含的图像仅用于演示目的，并不一定代表预期安装的任何标牌。



投资者关系联系人:

Lucas A. Zimmerman

MZ North America

(949) 259-4987

SKYX@mzgroup.us



资料来源: SKYX Platforms Corp. dba Sky Technologies



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