American Wave Machines 宣布在巴西成立 P4erfectSwell(R) 圣保罗冲浪俱乐部

加利福尼亚索拉纳海滩, 2022年9月28日 - (亚太商讯) - 在 Boa Vista Village 成功测试并展示了新的 PerfectSwell(R) 冲浪池后,该池现在被冲浪行业称为“世界上最好的波浪池”,AWM 宣布他们再次与 JHSF 合作,提供世界一流的 冲浪到他们最新的项目, 圣保罗冲浪俱乐部。与 Boa Vista Village 一样,SPSC 将提供相同的 PerfectSwell 高性能波浪。位于 Estaiada Bridge 附近,是 Real Park 独家开发项目的一部分,它将成为圣保罗市的第一家冲浪俱乐部。 该开发项目还将包括豪华住宅楼和2万平方米的零售。 这些住宅将可以使用冲浪俱乐部和 25,000 平方米的私人海滩。圣保罗冲浪俱乐部的总体规划旨在保证圣保罗最高水平的生活质量,并将为其会员提供以体育为中心的独家设施。

圣保罗冲浪俱乐部的 PerfectSwell 计划于 2023 年开业

JHSF 首席执行官蒂亚戈·阿隆索 (Thiago Alonso) 表示:“JHSF 不断寻求新的方式为其特殊客户提供更好的生活质量,而圣保罗冲浪俱乐部是位于城市中心的世界级冲浪体验。” “我们很自豪再次与 AWM 携手合作。我们的团队很高兴能为圣保罗市创造另一个持久的标志性项目。”



“很荣幸与巴西 JHSF 的优秀人士一起工作。我们开始欣赏巴西的职业道德和他们对冲浪无与伦比的热情。看到巴西的 Pupo brothers和美国的 Geiselman brothers 一起冲浪 PerfectSwell 非常令人欣慰 ” AWM 创始人兼总裁 Bruce McFarland 说。 “我们对全球最佳冲浪地点网络的愿景正在实现,Boa Vista Village 和圣保罗冲浪俱乐部将关键地点添加到 AWM 不断扩大的网络中。”



关于American Wave Machines

American Wave Machines, Inc. 是 PerfectSwell(R) 和 SurfStream(R) 波浪技术的发明者和开发商。AWM 开发世界级的冲浪设施目的地,拥有可靠的财务状况和刺激的冲浪者。 PerfectSwell(R) 和 SurfStream(R) 在市场上独树一帜,并受到全球 50 多项专利的保护。自 2007 年以来,American Wave Machines 在全球各地的地点进行了超过 4,000,000 次冲浪活动。 www.americanwavemachines.com



关于 JHSF

JHSF Participacoes SA 是一家从事房地产行业的巴西控股公司。该公司通过其子公司参与住宅和商业物业的开发、购买和销售以及租赁; 购物中心的建设和运营; 以及提供行政和合同管理服务。欲了解更多信息,请访问 jhsf.com.br。



联系人: Jenna Timinsky - info@americanwavemachines.com - (858) 755-1497



来源: American Wave Machines, Inc.



