Tuesday, 27 September 2022, 13:51 HKT/SGT Share: 基石阵容豪华 中创新航招股进入第三日

香港, 2022年9月27日 - (亚太商讯) - 「碳达峰、碳中和」大背景下，新能源汽车是众所周知的高质量成长赛道，而动力电池无疑占据赛道重要位置，资本市场对该领域的关注度也持续高涨。9月23日，中创新航（股份代码：03931.HK）正式开始招股，现已进入第三日，将于9月28日上午截止认购，预计10月6日挂牌。



引入多家基石投资者 为赴港IPO添砖加瓦



中创新航是领先的新能源科技企业，此次上市的基石投资者成为市场关注的焦点。此次IPO的基石投资者，大多与中创新航在产业链上有合作，囊括了锂电池上下游企业。据悉，公司已与天齐锂业香港、宏盛国际、大族激光科技、中伟香港、西藏诺德、和石复合材料、常州精测、兴发香港、小鹏汽车、TMA、吕礼志先生、江苏普正精密、维沃移动、江门新能源、合肥北城15名基石投资者订立基石投资协议，认购总金额约57.86亿港元。



其中，今年6月，天齐锂业在港股IPO时，中创新航作为基石投资人，投资约5000万美元参与认购。上述认购完成后，天齐锂业与中创新航将互相持股，有助于同中创新航继续深化战略合作关系，实现互利共赢。盛屯矿业和中伟股份亦分别于9月22日和23日宣布同中创新航于电池材料、新材料、钴材料、镍、锂、矿产资源等方面开展合作。



除上游供货商外，设计商亦在为中创新航的港股IPO添砖加瓦。全球领先的工业激光加工及自动化整体解决方案服务商——大族激光科技早在去年7月便与中创新航签订战略合作协议；今年3月，精测电子旗下子公司常州精测与中创新航签署了《战略合作伙伴协议》，确定常州精测为其锂电设备的优选合作商。



就下游企业而言，小鹏汽车于今年1月正式将引入中创新航作为动力电池的供货商。目前，中创新航已获得小鹏汽车全系车型定点，小鹏汽车也成为了中创新航的前五大客户之一。此次IPO豪华的基石投资者阵容，展现了资本市场对中创新航价值的认可，有助于增进市场活跃度，为中创新航顺利上市打下一剂「强心针」。



产品实现多个行业第一 装机量位居行业前列



基石投资者的投资信心，源自于中创新航先进的研发能力、产品力以及规模化生产运营能力的综合优势。据悉，中创新航是为数不多的具备全面自主研发能力及能够独立完成动力电池生产的动力电池企业之一，其产品实现多个行业第一，竞争实力显著。其中，高电压三元电池是乘用车的最佳电池系统解决方案之一；「弹匣」电池率先在业内通过三元电池系统的针刺不起火试验；「One-stop」产品在能量密度、安全性以及经济性方面具领先优势，是行业首创产品。



装机量亦是验证动力电池制造商综合能力的典型衡量指标之一。招股书披露，就2021年装机量而言，中创新航为中国前十大动力电池企业中于2019年至2021年间唯一一家每年同比增长率超过100%的企业。2022年第一季度，中创新航装机量在全球第三方动力电池企业中排名第五，国内排名第二。



面向未来，中创新航的赴港IPO，不仅能够弥补港股在该领域的目标稀缺性，也能让广大港股投资者紧跟行业脉动，及时享受动力电池产业发展的红利。获得资本加持的中创新航将进一步发挥自身于研发、产品、生产等方面优势，为客户和市场带来更安全的、更高性价比的优质产品，从而助推我国新能源产业持续发展。





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