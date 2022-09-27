福寿园国际集团与昆明农投达成战略合作

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|Tuesday, 27 September 2022, 11:34 HKT/SGT
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香港, 2022年9月27日 - (亚太商讯) - 2022年9月26日，福寿园国际集团与昆明农业发展投资有限公司（以下简称“昆明农投”）战略合作协议签约仪式在上海福寿园人文纪念公园举行。昆明市委常委、副市长安恩法，中国中福实业集团董事长兼总裁、福寿园国际集团董事会主席白晓江，昆明市政府副秘书长张雪，昆明市金融办党组书记、主任李笠菲，昆明农投董事长储云川，中国中福实业集团副总裁兼首席投资官谢力，福寿园国际集团首席财务官马剑亭等出席签约仪式。
|福寿园国际集团与昆明农投战略合作协议签约仪式
为充分发挥双方优势，全面提升昆明市殡葬产业基础设施、人文理念，为广大人民群众提供更优质的殡葬服务，昆明农投与福寿园国际集团，本着“优势互补、合作共赢”的原则，经友好协商，一致同意开展战略合作。根据协议，双方将合作运营昆明市殡仪馆延伸服务项目，共同投资开发建设烈士纪念园及城市人文生态公园，合作建设昆明市中心城区城市公益性公墓。
签约仪式上，福寿园国际集团董事会主席白晓江表示，云南是少数民族大省，有着丰富的文化资源。福寿园愿同昆明农投一起，以绿色、生态、人文殡葬服务理念结合地方特色，为昆明市民提供惠民、便民、利民的专业规范服务。
昆明市委常委、副市长安恩法表示，将全力支持项目推进，以创新殡葬管理体制机制为动力，推动殡葬更好服务于保障和改善民生，更好服务于精神文明和生态文明建设。随后，昆明农投董事长储云川就目前项目进展进行汇报。
话题 Press release summary
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