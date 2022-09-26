Tuesday, 27 September 2022, 11:29 HKT/SGT Share: 连锁+升级+数字化，三维度看首沣控股（1703.hk）收购度小月后的发展

香港, 2022年9月27日 - (亚太商讯) - 1、首沣控股营收大增31.26%，亏损减少，后疫情时代增长可期



首沣控股（股份代号：1703）是中国香港一间提供粤式餐饮服务及宴会服务，包括婚宴服务的酒楼集团，旗下有“煌府”和“煌苑”两大餐饮品牌，其经营的酒楼均地处黄金地段及交通便利的商业中心。酒楼以举办宴会及活动为主题，设计特别，拥有丰富多彩的室内特色，如从婚礼舞台到宴会厅中间的100尺天桥旋转舞台、飞天马车、模拟教堂及灯光效果，深受宴会客户喜爱。根据弗若斯特沙利文报告，按2017年收益计的市场份额而言，首沣是香港宴会市场的排名前列的全面服务式中式酒楼。



据首沣截至2022年3月31日止年度报告，其营业额由截至2021年3月31日止年度约224.1百万港元，增加约70.0百万港元或31.2%至约294.1百万港元。此次营业收入大增系香港疫情于首三个季度得到控制，防控措施有所放宽，令餐饮宾客人数及宴会服务人数相应增加所致。首沣集团表示，若社交距离措施保持有秩序地放宽，宴会业务将有望快速得以复苏。



2、首沣控股牵手杰晟思，开启餐饮数字化的核心引擎



2022年6月24日，首沣控股与杰晟思控股签署合作框架。根据合作协议，首沣控股与杰晟思控股商定，根据不同项目的性质及特定市况，共同探索其等的业务合作模式，并利用该公司(作为上市公司)作为合作平台。杰晟思控股将于国内优质食品、餐饮品牌、消费生活及健康品等品牌和大数据收集中进行甄选、推荐和投资合作。据有关人士透露，此次首沣控股与杰晟思资本合作，基金看好，将携手进军大陸餐饮市场。



合作公司杰晟思控股是一间涉及大数据分析业务的上市公司，其自主研发的金融科技平台，除了利用大数据及智能算法帮助企业快速完成金融交易以外，在消费者生活方式的大数据分析领域亦有广泛的成功案例。此次合作，首沣控股将结合杰晟思控股的科技优势，探索餐饮大数据分析业务，有助于首沣控股将优质的服务更精准地推送给目标消费者，提升其餐饮业务的核心竞争力。



对于今天的餐饮企业，公域流量和私域流量都不可获缺，因为它们正面临着“经营模式从传统的堂食变成试水电商业务的复合经营模式“的转变，传统单一能力或单一流量体系的管理，变得无法适应企业长期需求。



3、完成收购度小月餐饮，进军休闲餐饮市场：增长迅速的细分赛道



近年来我国休闲餐饮市场增长迅速，收入由2014年的3,063亿元增长至2019年的5,309亿元，复合增长率11.6%，预计2020至2024年的复合增长率为13.3%，成为餐饮市场中增长速度最快的细分赛道，2024年将达到7,761亿的市场规模。



据首沣控股8月16日公告，首沣控股全资附属公司长宏发展于2022年7月29日完成收购度小月餐饮。度小月在台湾属于老字号，发源自台南地区的小吃，从创办之日到今天已经超过了一百岁了。度小月担仔面不仅是台南的特色美食之一，也是台湾省标志性的美食打卡项。度小月作为台湾美食，是最具典型的休闲餐饮，快时尚兼具正、快餐特色。增长方面在线可以依托大数据合作伙伴一同进行精准营销和导流，轻快食品的特色让它容易成为大家外卖单上的必选项。此外，度小月以蚂蚁店、蜘蛛网的商业模式运作，系时代进步和疫情洗牌而导出的一个未来重点模式，其依托灵活的地域优势，抓住Mall红利迅速扩张，真正做到快！准！狠！



首沣控股看中度小月发展的潜力，完成收购度小月，迈开了以知名品牌出发，向大陸餐饮市场大举进攻的步伐。



4、结语



疫情之下，许多酒楼集团大幅收缩业务，犹如壮士断腕，虽然能活下来，却失去了多年建立的根基。首沣控股选择另辟蹊径，向内地扩张版图，这看似反常，其实并非鲁莽。因为内地的防控政策已经从不成熟到成熟精准，酒楼因疫情停业的周期短、次数少，此时进军内地餐饮市场，不仅成本较低，而且遇到大规模封控的风险也较疫情初期小，实乃明智之举。相信随着内地业务的发展，和餐饮大数据智能分析技术的成熟，首沣控股将会摆脱疫情带来的困扰，取得更好的经营成绩。





话题 Press release summary



部门 酒店

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

