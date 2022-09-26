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Monday, September 26, 2022
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Monday, 26 September 2022, 15:17 HKT/SGT
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Global Web3.0游戏平台ITSBLOC首款线上游戏《DK Mobile: Genesis》隆重出击
韩国首尔, 2022年9月26日 - (亚太商讯) - 基于以太坊L2 Polygon开发的Web3.0游戏平台ITSBLOC的首款线上游戏《DK Mobile》的第三个系列揭开面纱，隆重出击。9月22日，《DK Mobile》的开发公司Ntrance Corp.通过媒体宣布开启《DK Mobile: Genesis》的预约服务，游戏上市日程临近。
9月19日，ITSBLOC自己的代币（token）ITSB在全球虚拟货币交易所Gate.io上市。这项举动被视为ITSBLOC的Web3.0游戏平台正式启动的标志。9月初，ITSBLOC成功结束了100亿韩币规模的全球融资，为构建Web3.0平台打下了基础。据悉，9月22日公司与主网Polygon财团的子公司Polygon Studio建立了合作关系，准备就绪。
9月22日，《DK Mobile: Genesis》开启预约服务。作为ITSBLOC平台的首款线上游戏，它是在《DK Mobile: The Origin》（今年8月份发布的韩国首款免费的MMORPG游戏，深受欢迎）的基础上搭载了P2E系统的游戏。游戏不仅没有应用内支付，而且搭载了季度制系统等DK Mobile独有的P2E系统，使得该游戏相比于挖矿，更加注重用户的娱乐体验。基于该P2E系统，用户可以根据投入游戏的时间，获得相应的实质性的报酬。Ntrance指出: "可以通过打怪、做任务、PVP等方式获得游戏财物。并且可以将这些财物直接转换成资产形态。因此，与现有的游戏相比，其最大的特征在于用户的进入门槛非常低。即便是问世时间，DK Mobile的P2E（Global ver.）也要早于沿用了Mir 4（Wemade）全球经济系统的P2E MMORPG, Mir M全球版本。
全球发布之前，可以通过预约页面进行此次预约。所有参与者均可获得"攻击魔力弹、防御魔力弹、狄俄涅的祝福药水"等角色升级所需的多种装备。Ntrance将以此次全球发布为起点，正式扩充区块链游戏的产品线。
ITSBLOC提到: "为了推出第一款线上游戏《DK Mobile: Genesis》，开发公司Ntrance倾注了大量心血。ITSBLOC致力于发展Global Web3.0，肩负着特别的使命感及责任感。最重要的是，删去了应用内支付，采用了基于自身代币支付的DK Moblie游戏内的支付系统，这将成为激活ITSB生态体系的重要一步。今后将以MMORPG大作的链上合约（on-chain）为主，竭尽一切力量发展成为P2E市场的全球引领者。"
Pre-Register
Homepage :
https://www.brand.dkmobile-genesis.world/
Google Play :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ntrance.dkorigincoinglobal
Social Links
Twitter:
https://twitter.com/itsblocofficial
Discord:
https://discord.com/invite/itsblocofficial
Medium:
https://medium.com/@itsblocofficial
Google Play :
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.itsbloc.wallet&hl=ko
App Store :
https://apps.apple.com/kr/app/itsbloc/id1632866346
Media Contact
Brand: ITSBLOC
Contact: Yoonsang Lee
Email:
tony@itsbloc.io
Website:
https://www.itsbloc.io/
SOURCE: ITSBLOC
话题 Press release summary
部门 Crypto, Exchange, Metaverse, Games
http://www.acnnewswire.com
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Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
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