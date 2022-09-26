香港董事学会加入「气候管治行动」并设立CGI香港分部



香港, 2022年9月26日 - (亚太商讯) - 香港董事学会在董事论坛 2022上宣布加入「气候管治行动」(Climate Governance Initiative，CGI)，并设立CGI香港分部(CGI香港)。



气候管治行动是世界经济论坛(World Economic Forum)于2019年发起的一项全球倡议，旨在推动世界各地的董事会在业务当中应对气候转变的议题。CGI遵循八项原则：1. 董事会的气候问责机制、2. 掌握主题、3. 董事会结构、4. 重大风险和机遇评估、5. 战略整合、6. 激励、7. 报告和披露及8. 交流。



香港董事学会荣誉会长及创会主席郑慕智博士，大紫荆勋贤，GBS，OBE，JP 表示：「气候风险将严重影响人类社会和企业环境的可持续发展，对企业生存能力和股东价值的冲击更是难以预测。因此，应对气候转变是人类社会当下刻不容缓的事情。作为企业可持续发展的掌舵人，董事们更是责无旁贷，是引领气候管治行动的关键人物。香港董事学会非常荣幸能加入气候管治行动并设立CGI香港，与伙伴及协作者一同为企业董事就气候管治提供知识和意见交流的重要平台。此外，CGI香港将致力把『应对气候转变』纳入董事局的常规议程中。」



香港董事学会主席陶荣博士表示：「香港董事学会一直视推动企业社会责任并促进可持续发展为重要日程。能够在创会二十五周年的重要时刻落实加入气候管治行动，对我们来说意义深远。它印证了学会未忘初衷，坚持引领商界为建设美好未来尽一分力，同时反映了学会多年的努力获得国际权威组织的认同。学会将继续以助力香港商界提升企业管治水平为己任，共同迎向更辉煌的未来。」



香港董事学会行政总裁徐尉玲博士表示：「气候变化及可持续发展作为近年备受关注的议题，是本会众多培训课程中重点涵盖的课题之一。在主办CGI香港的新角色当中，学会将致力加强与世界各地的企业董事及专家沟通及交流，借鉴其知识和经验，进一步提升气候管治相关培训的质和量。」



气候管治行动发起后，在全球共有超过20个分部，并有超过100,000位会员。



CGI香港由董事、包括非执行董事及执行董事，以及该领域的专家所组成。



为协助应对气候变化带来的挑战，CGI香港致力与董事们紧密合作，助他们增进知识、鼓励他们采取行动并宣扬董事会在气候管治方面的最佳常规。作为CGI香港的督导委员会主席，徐尉玲博士表示：「CGI香港旨在加强董事在气候管治方面的意识和技巧、鼓励他们更积极参与并将气候因素纳入董事会决策的考虑之中。董事应要了解气候紧急情况对其机构所带来的风险和机遇，并采取相应行动。为支持董事的气候管治工作，CGI香港将定期策划研讨会及培训，并制作更多信息与各界分享。这些活动将为非执行董事、执行董事及该领域的专家提供交流的机会」。



CGI香港创会伙伴包括：

1. 德勤有限公司

2. 香港董事学会

3. 香港上海汇丰银行有限公司

4. 香港科技大学



CGI香港顾问委员会成员包括：

1. 郑慕智博士，大紫荆勋贤，GBS，OBE，JP

2. 陆恭蕙博士，SBS，OBE，JP

3. 陈翊庭女士

4. 周志贤先生

5. 陈秀梅女士

6. 陶荣博士



CGI香港督導委員會成员包括：

1. 主席徐尉玲博士，SBS，OBE，JP

2. 方慧思教授

3. 徐伟杰先生

4. Mohit GROVER先生

5. Victoria SHAPOVALOVA 女士

6. 戴洁莹博士

7. 张振宇先生

8. 吴溢颖女士

9. 秘书蔡佳颕女士



请点击[ https://www.hkiod.com/governance-structure/ ]以了解CGI香港的管治架构。



有关香港董事学会

香港董事学会为香港代表专业董事的首要组织，其宗旨是通过推广及制定优秀企业管治的标准及支持董事专业发展，以促进企业的成功长远发展。凭借由來自上市公司、公营及私人公司及法定／非分配利润组织的董事组成的广大会员基础，香港董事学会将继续发展多重策略以建立良好的企业管治架构。香港董事学会采用粤语及英语经营业务，其培训计划则以粤语、英语及普通话进行。网址: http://www.hkiod.com。



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