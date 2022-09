Thursday, 22 September 2022, 09:27 HKT/SGT Share: 零跑汽车拟赴港上市:深耕新能源优质赛道 强大研发实力构筑价值成长曲线

香港, 2022年9月22日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报道,近年来新能源汽车产业发展迅速,无论产量还是销量均位居世界前列。根据弗若斯特沙利文数据,按2021年销量计,中国拥有全球最大的新能源汽车市场。9月29日,港股市场预期将迎来一家重磅的智能电动汽车企业——浙江零跑科技股份有限公司(「零跑汽车」或「公司」,股份代号:9863)登陆,该公司已于9月20日启动招股。据了解,零跑汽车是中国领先的智能电动汽车公司,致力于为用户的出行和生活创造最大价值。



具备全域自主研发能力 技术及创新实力过硬



零跑汽车能够自主研发智能电动汽车核心系统及电子部件中的所有关键软硬件,是中国目前唯一一家具有全域自主研发能力的新兴电动汽车公司,在智能电动汽车的各关键技术领域取得了市场领先的创新及技术实力。



公司在量产的车型中应用自主开发的域集中式电子电气架构,能够集中控制关键系统,包括自动驾驶、智能座舱及整车控制,并实现了电驱系统的软硬件全域自主研发。公司最新的Leapmotor Pilot 3.0自动驾驶系统可提供360度视觉感知及23项自动驾驶功能,同时公司Leapmotor OS具备高集成度的交互功能,可基于用户喜好提供25种可自定义车载功能的自动适配。



产品组合多元化满足用户需求 交付量计业内遥遥领先



在产品方面,零跑汽车主要聚焦于价格介于人民币15万元至30万元的中国中高端主流新能源汽车市场,具备着越级的产品力。

目前,公司已推出四款纯电动车型,并计划以每年一到三款车型的速度于2025年底前推出七款新的纯电动车型。



在交付能力方面,零跑汽车于2022年第一季度,公司共交付约21,579辆智能电动汽车,较2021年同期增长409.5%。根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年交付量计,公司是中国领先的新兴电动汽车公司中增速最快的公司。



同时,公司将会继续快速扩展并升级多元化的产品组合,计划未来以每年一到三款车型的速度,涵盖各种尺寸的轿车、SUV及MPV。作为现有产品的补充,公司亦计划基于自研增程式技术,同期或之后推出该等新车型的增程式版本,以满足丰富多样的用户需求,从而进一步渗透中国中高端主流新能源汽车市场。



客户群庞大营收快速增长 未来成长空间值得看好



过硬的技术水平及丰富的产品组合,让零跑汽车建立了庞大的客户群,并不依赖任何单一客户。数据显示,于2019年、2020年、2021年及截至2022年3月31日止三个月,来自公司最大客户的收益分别占该等期间总收益的6.8%、5.1%、2.3%及1.7%。于往绩记录期间,来自公司前五大客户的收益分别占该等期间总收益的27.1%、16.2%、9.5%及6.1%。



财务方面,得益于销量的快速提升,零跑汽车的营收随之快速增长。数据显示,截至2022年6月30日止六个月,公司实现收入50.82亿元,较2021年同期大幅增加479.4%。盈利前景十分向好。



综合来看,目前智能电动汽车在中国尚有着巨大的未满足需求,国内的新能源赛道仍是一片蓝海。零跑汽车作为新锐造车之星,凭藉其丰富的产品组合、强大的研发能力以及独特的竞争优势,有望充分把握该市场高速增长的机遇,进而构筑长期价值增长曲线,其上市后的表现值得期待。



