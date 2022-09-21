Tuesday, 20 September 2022, 23:52 HKT/SGT Share: Sirnaomics将在第二届年度寡核苷酸疗法与递送会议上演讲适用于癌症的siRNA疗法和GalAhead(TM)平台项目的最新进展

美国马里兰州盖瑟斯堡市，中国苏州生物医药产业园, 2022年9月20日 - (亚太商讯) - Sirnaomics Ltd.（“公司”，“Sirnaomics”，股份代号：2257.HK），是一家行业领先的专注于探索及开发RNAi疗法的生物制药公司。Sirnaomics宣布将在第二届年度寡核苷酸疗法与递送会议（2nd Annual Oligonucleotide Therapeutics and Delivery Conference）上介绍治疗癌症的新型siRNA疗法递送技术以及公司专有的GalAhead(TM)技术及其项目进展。该会议将在2022年9月21至22日在伦敦举行，并于9月20日于伦敦Copthorne Tara酒店举行研讨会。



演讲详细资讯



演讲主题：用于治疗癌症的新型siRNA构建的递送

演讲者：Sirnaomics 首席科学官David Evans博士

日期/时间：格林威治标准时间2022年9月21日（星期三）15:20

演讲内容：

-- 创建用于治疗癌症的新型siRNA结构

-- 介绍Sirnaomics的多肽纳米粒子递送技术（PNP-IT）。

-- 介绍Sirnaomic靶向TGF-β1和COX-2的抗肿瘤siRNA疗法的主要候选产品STP705

-- 讨论针对其他肿瘤适应症的新型 siRNA 治疗方法



演讲主题： GalAhead(TM)疗法的递送平台及项目计划

演讲者：Sirnaomics 高级总监Jack Wei博士

日期/时间：格林威治标准时间 2022年9月22日（星期四）16:30

演讲内容：

-- 介绍Sirnaomics新型疗法GalNAc-RNAi递送平台GalAhead(Tm)

-- 介绍GalAhead(TM)递送平台的关键技术组件小型化RNAi触发器（mxRNA(TM)）

-- GalAhead(TM)技术于体内及体外获得的验证

-- 报告基于GalAhead(TM)的治疗项目进展



如欲了解有关Sirnaomics演讲更多资讯，请浏览会议官方网站：

https://www.smgconferences.com/pharmaceuticals/uk/conference/oligonucleotide-discovery-delivery。



关于Sirnaomics



Sirnaomics是一家RNA疗法生物制药公司，公司候选产品处于临床前及临床阶段，专注于探索及开发创新药物，用于治疗存在医疗需求及庞大市场机会的适应症。Sirnaomics是在中国和美国均拥有重要市场地位的首家临床阶段RNA疗法生物制药公司，且是首家将其核心产品STP705的RNAi疗法在肿瘤学领域取得积极IIa期临床结果的公司。如欲了解更多关于公司资讯，可浏览：www.sirnaomics.com。



联系方式：

投资者关系：

叶永基，工商管理硕士

Sirnaomics中国区首席财务官

电邮: NigelYip@sirnaomics.com



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电话: +1 203 939 2225

电邮: Alexis.Feinberg@westwicke.com



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电邮: sirnaomics.hk@pordahavas.com





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