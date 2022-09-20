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来源 CITIC Telecom CPC 中信国际电讯CPC领先业界，荣获系列「SD-WAN Ready 1.0 及2.0」权威证书 TrueCONNECT™ SD-WAN及SASE服务质量备受肯定

香港, 2022年9月19日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技术)有限公司(「中信国际电讯CPC」) 20多年来以高质量、安全可靠及广泛覆盖的网络产品及专业化服务，为企业客户提供创新及符合业界标准的解决方案。TrueCONNECT™专用网络旗下的SD-WAN及SASE服务最近荣获由中国信息通信研究院(“中国信通院”)*(1) 颁发多个优秀方案奖项与权威认证，成为业内少数获得一系列「SD-WAN Ready 2.0」证书的服务供货商，彰显中信国际电讯CPC云、网、安产品优质服务能力、技术表现优秀，引领行业标准，成就客户更佳体验。



荣获系列「SD-WAN Ready 1.0 及2.0」权威证书，赢得业界高度认可

中信国际电讯CPC及子公司中企通信的SD-WAN及SASE 解决方案凭借快速敏捷、高效安全的组网能力与信息安全保护一站式服务，助力网络实时感知算力应用，赋能行业数字化转型。



公司日前参与了由中国信通院主办的算网融合产业发展峰会，暨“2021年度SD-WAN优秀项目评选”，并获颁多项 SD-WAN优秀方案奖，包括 SD-WAN+云网融合优秀服务奖、SD-WAN创新先锋奖等，被视为产业数字化、企业数智化行业典范。



近年来，算力+网络融合已经成为信息通信技术演进发展的重要方向和国家经济发展的重要基石，作为算网融合“计算网络化”和“网络计算化”演进的核心使能技术，SD-WAN凭借安全自动化、数字化、无边界化、弹性化等特性，覆盖电信、金融、能源、零售、医疗等多个垂直行业，成功助力企业数字化朝向算网融合的方向全面升级。本着“技术引领，标准先行”的原则 ，2021年，中国通信学会算网融合标准工作组多维度展开SD-WAN 2.0系列标准研究，涵盖总体技术要求、安全技术要求、融合IPv6技术要求、服务质量技术要求等多个方面，深度剖析了SD-WAN2.0技术能力要求，目前已发布多项标准。



中信国际电讯CPC 的TrueCONNECT™ SD-WAN及SASE方案通过中国内地官方多项权威测试，包括中国信息通信研究院和中国通信标准化协会算网融合产业及标准推进委员会（CCSA TC621）联合发起的“SD-WAN Ready 1.0”及“SD-WAN Ready 2.0”行业权威测评工作，成功通过严格测试，符合最新的 SD-WAN 标准及技术规范，成为现时少数获得一系列「SD-WAN Ready 1.0及2.0」的服务供货商，标志着服务质量达业内官方制定的高标准。



质量为要，安全为重。 严格把关的优质产品服务

随着营运模式不断改变，企业日益增加使用SD-WAN网络技术支持数字化转型、混合工作模式、流动办公室及分布式的网络存取，企业需要部署高灵活性、高效能及安全的解决方案。



TrueCONNECT™ 旗下全面的SD-WAN算网融合解决方案除了提供基础及增值服务外，还有智能混合广域网服务 (Hybrid) 及安全存取服务边缘 (SASE)，以应对企业在SD-WAN连接、安全及应用场景等的需求。Hybrid SD-WAN应对分布式企业的网络需求，将多种接入技术整合至单一分集路径，有效提升业务灵活性、优化应用程序性能及存取度，同时降低带宽成本。TrueCONNECT™SASE结合SD-WAN的灵活性与安全性，企业可快速及自动引导连接动态边缘的网络流量，包括企业总部、分支机构、数据中心及边缘运算，让云网服务更安全，业务数据更具保障。



“智赋+产业”，各行各业数字化转型的成功关键

凭借全面的 SD-WAN 解决方案，中信国际电讯CPC已成功加快不同行业数字化转型的步伐，优化企业网络，令其业务更灵活及具竞争优势。



零售业分布式的营业据点需要SD-WAN方案提供一个可靠、高速及安全的网络，以迎合其快速反应的营运模式，以及业务及客户数据安全的需求。另外，建造业的发展项目涉及多项关键工作，分布于不同地域及办公场所的员工之间需要传送大量及大型工作档案、媒体及通讯内容，所以SD-WAN方案有效为其网络及应用程序提供更高可视性及管理能力，安全及具成本效益地传输工程档案及通讯。在混合工作模式新常态下， SD-WAN 设备可简化网络的复杂性及降低营运成本，加快多个行业转型，如为地产业的遥距工作员工提供如同在办公室内的网络，轻松及安全地工作。



中信国际电讯CPC战略总裁蓝泰来表示：「我们一直以『创新‧不断』为服务理念，透过智能化能力及创新服务，协助不同企业客户应对瞬息万变的营商环境。TrueCONNECT™ SD-WAN及SASE服务赢得业界高度认可，取得系列「SD-WAN Ready 1.0」及最新的「SD-WAN Ready 2.0」权威性认证，是对我们在SD-WAN技术创新、安全标准、专业网络服务经验以及市场领先优势的一大肯定。我们会持续创新，并结合算法算力、云端运算、大数据及区块链等新兴科技，融合人工智能强化云、网、安产品，致力提供优质服务，维持业内的最高品质水准，成为客户数字化转型旅程的数智通讯服务伙伴。」



*(1) 中国信息通信研究院为中国工业和信息化部直属科研事业单位 - http://www.caict.ac.cn/。



中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司（香港交易所股份代号：1883），公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。



凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。



中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、21个云服务中心、30多个数据中心及2个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约150个国家，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际标准服务认证（SD-WAN Ready，ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及服务资源，专业在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。

请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。



媒体查询：

Catherine Yuen (阮颖珊)

中信国际电讯CPC

电话 (852) 2170 7536

电邮 catherine.yuen@citictel-cpc.com





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