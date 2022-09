Friday, 16 September 2022, 17:32 HKT/SGT Share: B.Duck小黄鸭落戶GigaSpace元宇宙,开展Web3新旅程 为品牌及商标建立Web3蓝图

香港, 2022年9月16日 - (亚太商讯) - 全球著名品牌B.Duck小黄鸭宣布正式进入Web3世界,GigaSpace是首个项目与B.Duck建立元宇宙合作伙伴关系。B.Duck更会联同NFT平台MADworld一起带领品牌及商标进入Web3的世界。



B.Duck由香港上市公司Semk Holdings International Limited (2250.HK)创立,通过买入 GigaSpace的土地NFT加入「太空港计划」,建设区域,将欢乐、积极态度和乐趣的体验带往全球一千多万的粉丝。



B.Duck由NFT平台MADworld带入数字世界,B.Duck已经推出了3D NFT系列。NFT拥有者很快就能穿越GigaSpace,将正能量传播到虚拟空间的每一个角落。



Web3太空港计划



太空港计划将打造成为一个文化空间区。当元宇宙启动时,品牌将能够创建自己的虚拟空间。 B.Duck已经在GigaSpace的“银河地图”上永久烙印了其Web3的地位。



背靠Animoca Brands的NFT平台MADworld也致力于在GigaSpace上建设。



当GigaSpace元宇宙启动时,B.Duck将帮助建立品牌博物馆,博物馆可以让品牌以创新方式展示其产品、愿景和使命。另一个令人兴奋的功能是品牌头像 — 粉丝将能够以 B.Duck头像在GigaSpace中穿梭。



B.Duck的创始人Eddie Hui先生说:“我们致力激发粉丝对旅行的热爱,并为他们带来欢乐和正面信息。元宇宙是我们体验Web3的方式,而 GigaSpace 允许我们为粉丝创造创新体验。”



GigaSpace的联合创始人M说:“B.Duck进入Web3在为品牌和商标的数字创意奠定基础,而且表现突出。我们很高兴能参与为,为品牌提供工具,以在元宇宙中表达自己。”



关于B.Duck



B.Duck 由 Eddie Hui 于 2005 年设计,原本是送给孩子的礼物。 B.Duck是中国2021年授权收入最大的国产角色IP。凭借强大的艺术设计团队,SEMK以“保持童心”的理念,开发和培育了约26个自创角色的专有组合。至2021年12月31日为止,B.Duck 家族人物在各类电商平台和社交平台上累计获得 B.Duck 粉丝订阅或关注超过 1050 万次,各类与 B.Duck 家族角色的元素有关的内容,互动浏览量累计超过 7.4 亿次。



关于GigaSpace



GigaSpace是一个基于区块链的虚拟空间元宇宙,用户可以在其中购买土地NFT来创建内容和探索世界。它提供了一个平台,通过帮助品牌和合作伙伴,在虚拟世界中建立自己的影响力,来推动Web3的普及。



网站: https://www.gigaspace.io/

推特: https://twitter.com/Gigaspace2140

Discord: https://discord.com/invite/gigaspace









