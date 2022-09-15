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Thursday, 15 September 2022, 17:05 HKT/SGT
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来源 Analogue Holdings Limited
安乐工程获奖项目AMSFS III在中国内地取得专利
沉淀速度快、效率高、占地面积小、投资成本低
展示集团对创新和可持续发展的承诺

香港, 2022年9月15日 - (亚太商讯)  - 香港领先的机电工程服务供应商之一安乐工程集团有限公司（股份代号：1977）（「安乐工程」或「公司」，连同附属公司统称（「安乐工程集团」或「集团」）今天宣布集团研发的获奖(1) 污水处理技术「一体化磁介质高效沉淀池」（「AMSFS III」）获中国国家知识产权局授予实用新型专利证书，进一步加强集团庞大专利组合实力，展示集团对技术创新和环境保护的专业知识和承诺。

中国国家知识产权局授予的实用新型专利证书

安乐工程内部研发的污水处理技术「一体化磁介质高效沉淀池」（「AMSFS III」） 已应用于中国内地污水处理项目

安乐工程内部研发的污水处理技术「一体化磁介质高效沉淀池」（「AMSFS III」） 已应用于中国内地污水处理项目

安乐工程集团主席潘乐陶博士表示：「我们很高兴AMSFS III技术获国家知识产权局授予实用新型专利，这是对集团各团队跨地域合作和内部技术研发能力的高度认可。传统污水处理系统市场发展成熟，然而偏远村庄和农村地区对易于安装的污水处理系统需求激增。凭借我们高度灵活的一体化AMSFS III系统，相信我们有能力把握中国内地及『一带一路』倡议国家的发展商机。展望未来，我们将继续追求技术突破，通过持续创新，加强环境保护和改善社会生活质素。」

AMSFS III由集团的香港及内地团队共同设计和建设，并于集团的南京厂房制造。AMSFS III为一体化污水处理系统，采用最新的建造技术，包括建筑讯息模拟（「BIM」）、组装合成建筑法（「MiC」）和机电装备合成法（「MiMEP」）。有别于传统系统必须在现场进行全部工序，AMSFS III通过应用上述技术，可在厂房预制、安装及测试。由于AMSFS III占地面积只需要少于50平方米，因此更具灵活性，亦减少对周围环境的负面影响，例如施工现场产生的灰尘及噪音污染。AMSFS III采用一体化的设计及地埋式安装；成本和效能方面，其全自动控制的系统具有遥距监控功能，减少操作人员数量，节省人力和维护成本，达致更高效率。

AMSFS III已应用于集团在中国内地的污水处理项目，对国家污水处理设施的发展有重大贡献。其中，位于安徽省合肥市的十五里河金寨路初期雨水调蓄工程应用AMSFS III去除部分悬浮固体和总磷，令出水在无需后续的过滤系统之下达到排放标准，并降低整体建设成本。集团亦于安徽省庐江县马槽河流域的污水处理系统提标工程中采用AMSFS III，以确保水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。

展望未来，我们预见偏远村庄和农村地区对小型、分散式污水处理厂的需求殷切。由于AMSFS III占地面积小，特别适合该等地区。随着国家「十四五规划」严格执行环境保护相关计划，要求污水处理厂的排放能达致国家一级A标准，将为小型及易于运输的污水处理系统提供新机遇。

有关安乐工程集团
安乐工程集团成立于1977年，总部设于香港，为领先的机电工程服务供应商，业务遍及澳门、中国内地、美国及英国。集团为不同行业，包括公共和私营的客户提供跨专业、综合性的机电工程和技术服务，涵盖屋宇装备工程、环境工程、信息、通讯及屋宇科技（「ICBT」），以及升降机及自动梯等四大业务板块。安乐工程之控股公司为安乐工程集团有限公司，于香港交易所主板挂牌（股份代号：1977）。

(1) AMSFS III于香港总商会举办的「2021-22香港工商业奬－创意」荣获「创意奖」

话题 Press release summary

部门 Engineering
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