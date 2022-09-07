弘捷国际将VZ Properties更名为NEXIS Property 继续为客户提供顶尖的资产管理服务



香港, 2022年9月8日 - (亚太商讯) - 国际物业投资平台弘捷国际(香港)有限公司(「弘捷国际」或「集团」) 欣然宣布，集团将其全资附属公司VZ Properties / V Properties UK的商业名称更改为NEXIS Property（「NEXIS」），由2022年9月7日起生效，同时配合其业务从曼彻斯特扩展至伯明翰、伦敦、香港及曼谷。品牌重建及业务扩展让集团更多元化发展其专业服务，以应付持续上升的海外物业投资需求。



NEXIS屹立英国10年，一直专注管理英国本地和海外业主及投资者在英国的物业。时至今日，NEXIS在英国主要城市曼彻斯特、伦敦及伯明翰管理超过1,000个住宅物业，海外业主占约70%，当中包括香港、新加坡、泰国、中东等地区。NEXIS深明海外客户需要，除拥有两文三语专业资产管理团队，为租户及业主提供实时且精准的服务，缩短与各方的沟通时间并克服时差的挑战，更致力提供物业管理、家具配置、市场租金及价格分析等资产增值服务。



英国政府近年积极发展北部城市，不少投资者从过往集中英国首都伦敦，渐渐迁移到伯明翰和北部城市如曼彻斯特、列斯等地，带动当地楼市，楼价升幅分别为8.8%-9.2%，而伦敦则只有4.1%。NEXIS亦早着先机，业务发展从总部英国曼彻斯特扩展至伯明翰及伦敦，并计划来年覆盖列斯、锡菲及诺定咸； 同时为提升对海外客户的服务质素，NEXIS 于香港及曼谷开设服务据点，亦将于新加坡设立办公室。



弘捷国际运用多年投资及开发英国房地产的市场触角，及在香港、泰国等地建立的销售网络，结合NEXIS 在英国累积的物业管理知识，以及为客户提供顶尖的资产管理服务为核心，携手为客户及投资者创建资产投资策略、优化资产及提供全方位物业管理，为客户资产持续创造更高投资价值。集团相信透过重塑NEXIS品牌除可提高集团的价值，更有助进一步巩固集团于业内作为全球领先国际物业投资公司的地位。



关于弘捷国际

弘捷国际 (香港)有限公司(「弘捷国际」)为首屈一指的国际房地产投资平台，致力服务大中华区投资者，并在整个过程中提供一站式解决方案，务求为投资者提供便捷的海外物业投资服务。弘捷国际的业务范畴涵盖三大领域，分别为收购和开发、销售和分销，以及下游服务，覆盖整个国际房地产的价值链。



自2008年成立以来，弘捷国际专注于海外物业投资，并重点发展优质的物业管理和分销网络，巩固集团在海外物业投资市场的领导地位。在拥有丰富房地产和金融背景的管理团队的支持下，弘捷国际多年来在英国和亚洲地区的十个城市，包括伦敦、曼彻斯特、曼谷、新加坡、东京和上海，合共投资逾70个住宅及商业物业项目，总值超过10亿美元。



弘捷国际于2018年成功收购了于泰国证券交易所上市之泰国十大地产发展商之一诺博地产（大众）股份有限公司(Noble Development Public Company Limited) (股票代号为NOBLE.BK) 的20%股权，为集团的发展奠定新的里程碑。







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