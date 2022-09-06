Tuesday, 6 September 2022, 18:53 HKT/SGT Share: Sirnaomics受邀出席第三届富瑞亚洲论坛并作演讲

美国马里兰州盖瑟斯堡市，中国苏州生物医药产业园, 2022年9月6日 - (亚太商讯) - Sirnaomics Ltd.（“公司”，“Sirnaomics”，股份代号：2257.HK），是一家行业领先的专注于探索及开发RNAi疗法的生物制药公司。Sirnaomics宣布Sirnaomics创始人、董事会主席、执行董事、总裁兼首席执行官陆阳博士将于2022年9月8日举行的第三届富瑞亚洲论坛（3rd Annual Jefferies Asia Forum）进行演讲。



公司将在演讲结束后举行投资者会议。如欲了解更多有关资讯或安排会面，请电邮至： IR@sirnaomics.com，联络投资者关系团队。



关于Sirnaomics

Sirnaomics是一家RNA疗法生物制药公司，公司候选产品处于临床前及临床阶段，专注于探索及开发创新药物，用于治疗存在医疗需求及庞大市场机会的适应症。Sirnaomics是在中国和美国均拥有重要市场地位的首家临床阶段RNA疗法生物制药公司，且是首家将其核心产品STP705的RNAi疗法在肿瘤学领域取得积极IIa期临床结果的公司。如欲了解更多关于公司资讯，可浏览：www.sirnaomics.com。



联系方式：

投资者关系：

叶永基

Sirnaomics中国首席财务官

电邮：NigelYip@sirnaomics.com



美国传媒查询：

Mark Corbae

电话: +1 203 682 8288

电邮: Mark.Corbae@westwicke.com



亚洲传媒查询：

李耀荣

电话：+852 3150 6707

电邮：sirnaomics.hk@pordahavas.com





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