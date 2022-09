Tuesday, 6 September 2022, 16:27 HKT/SGT Share: 巴西出口投资促进局与阿里巴巴签署谅解备忘录 携手推动跨境电子贸易 助力巴西出口发展

香港, 2022年9月6日 - (亚太商讯) - 巴西出口投资促进局(ApexBrasil)于2022年9月3日的中国国际服务贸易会期间,与阿里巴巴集团就跨境电商平台的深化合作举行谅解备忘录签字仪式。双方在合作谅解备忘录的框架下扩大合作,加强巴西企业对电子商务、跨境贸易和数字化转型的了解,加速深化数字化跨境贸易,进一步通过电子商务为巴西产品出口到亚洲和全球市场创造更多机会。



在合作谅解备忘录的框架下,阿里巴巴国际站上开设“巴西制造(Made in Brazil)”专属国家馆,当中将结合平台热销行业以及巴西制造的本地特色,筛选出当地100家有电商经验的企业,由ApexBrasil提供补贴,获得扶持入驻的机会。阿里巴巴国际站则提供运营方面的专属服务,以及定制化巴西出口的B2B分销服务。此外,为助力巴西培养数字经济人才,支援和培育当地电子商务生态的发展,ApexBrasil与阿里巴巴达成意向,将在巴西共同推进数字经济培训项目,旨在提高巴西企业家、专业人士和学生群体在数字经贸等领域的相关能力,为未来行业发展奠定稳固基础。



2021年巴西电商销售增长35%,其中巴西商家通过阿里巴巴旗下电商平台在中国的销售额达到2.53亿美元,食品类尤为受中国消费者青睐。ApexBrasil与阿里巴巴建立了密切合作,除了共同助力巴西企业销往全球外,亦借此提升巴西商家对中国市场的了解和认识中国市场的机会,深化其与阿里巴巴旗下零售渠道的合作。在ApexBrasil持续帮助巴西中小企业加速数字化和国际化的支持下,巴西企业对于进驻阿里巴巴旗下电商平台充满热情,自2021年起,ApexBrasil通过“电商平台加速项目”触及到370家巴西企业对于使用阿里巴巴国际站销售产品感兴趣。



ApexBrasil与阿里巴巴过往的持续合作催化了丰硕成果,今年6月开始,巴西商家与阿里巴巴进一步开启了一般贸易进口合作项目,成功促成2家重点商家合作意向,包括巴西精品咖啡SANTA MONIKA,巴西知名果汁品牌NATRUAL ONE,两家意向合同签批预计9月份完成,10月份将实现首单下达,并与阿里巴巴集团的线上线下分销平台共同合作,释放巴西优质商品在中国市场的潜力。



巴西出口投资促进局业务总监Lucas Fiuza表示:“ApexBrasil一直致力于促进国际电子商务的发展,帮助巴西企业通过国际电子商务实现出口。值此之际,我想重点强调与阿里巴巴国际站现已启动的合作项目,巴西企业可以通过使用这一国际电商平台出口商品。我希望向关注我们的公司传达一个讯息:巴西是您发展业务的绝佳之地,巴西出口投资促进局是帮您寻找商机的最佳伙伴。广阔天地,机遇巴西。”





