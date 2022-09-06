Tuesday, 6 September 2022, 14:00 HKT/SGT Share:

来源 Avance Clinical Avance Clinical 宣布收购北美 CRO扩大生物技术的后期服务

澳大利亚悉尼, 2022年9月6日 - (亚太商讯) - 澳大利亚生物技术 CRO 公司 Avance Clinical 已通过收购 CRO 合作伙伴公司 C3 Research Associates 扩展到北美，以使生物技术客户能够从早期研究到后期研究的无缝旅程。 Avance Clinical 的全球扩张计划得到了私募股权集团 Riverside Company 的支持。



观看视频 https://www.avancecro.com/avance-clinical-north-america-operations/



Avance Clinical 是澳大利亚和新西兰最大和最成熟的全方位服务 CRO，在 FDA 和所有其他主要监管机构的数据接受方面有着良好的记录。



Avance Clinical 澳大利亚、新西兰和北美的联合运营为生物技术公司提供了独特的 GlobalReady 药物开发模式。



Avance Clinical 的首席执行官 Yvonne Lungershausen 说：“近年来，Avance Clinical 一直与 C3 Research Associates 合作，他们有着相似的文化，并专注于客户服务和临床卓越。这种牢固的关系使 C3 Research Associates 成为 Avance Clinical 向北美扩张计划的自然收购选择。尽职调查过程耗时 6 个多月，我们很高兴现在欢迎我们的美国团队为我们的客户提供 GlobalReady 模型。



此次收购使我们在澳大利亚和新西兰进行早期研究的生物技术客户可以无缝进入美国，继续他们的临床开发计划，保留相同的高质量 CRO，从而减少时间和成本，并提供 FDA 接受的高质量数据。这种 GlobalReady 模型旨在扩大生物技术公司的投资，使他们能够以更少的支出实现更大的临床开发里程碑，所有这些都以 FDA 接受的数据为保证。



此外，在澳大利亚，43.5% 的临床支出回扣极具吸引力，为我们的客户提供了利用我们北美运营专业知识和团队的机会，同时保持在澳大利亚的服务以最大限度地发挥回扣潜力。



我们经常指出，目前有超过 280 项全球 III 期试验在澳大利亚进行了 I 期研究，这再次证明了澳大利亚数据在 FDA 和其他主要监管机构中的可接受性。



我们将对我们的美国业务进行重大投资，包括将团队扩大到 120 多人，并利用他们在广泛的治疗领域（特别是肿瘤学）的深厚行业经验。



客户可以放心，世界一流的最佳实践技术、系统和流程将被整合到所有地区。”



这种无缝的 GlobalReady 之旅旨在取得成功，生物技术公司可以：

- 利用澳大利亚早期临床试验环境（没有IND 和 43.5% 的退税）

- 为后期过渡或扩展到北美 - 无需更改 CRO（保留研究知识和流程/团队）

- 在两个地区无缝实施全球剂量递增和剂量扩展试验

- 利用显着的速度和成本优势

- 确保数据质量——可转移且易于被 FDA 和其他监管机构接受



Avance Clinical 团队提供卓越的研究批准和成功率，这可归功于其深厚的科学专业知识、先进的数据技术、对澳大利亚、新西兰和北美监管环境的了解，以及与网站和 KOL 的广泛关系。



同时，Avance Clinical也是一家被澳大利亚基因科技监管办公室（OGTR）认证的基因科技CRO，这使其有资格进行疫苗以及基因修饰生物体相关的临床研究。



我们有着非常高的回头业务率，这足以证明我们的技术以及以客户为本的临床专家可以在快节奏和强竞争的环境中脱颖而出，满足我们客户的需求。



Avance Clinical在过去两年连续被Frost & Sullivan评为“CRO最佳实践奖 ”。



了解澳大利亚临床试验优势: https://www.avancecro.com/the-australian-advantage/

在这里与北美领导团队会面: https://www.avancecro.com/avance-clinical-north-america-operations/

了解更多Avance Clinical执行临床试验的优势: https://www.avancecro.com/contact-us/



关于Avance Clinical



Avance Clinical是澳大利亚和新西兰地区最大的一站式CRO公司。我们为客户提供高质量的临床研究服务以及符合国际标准的临床研究数据。我们的客户主要是处于早期研发阶段的生物科技公司，他们需要快捷灵活的临床研究服务。



Frost & Sullivan奖

Avance Clinical作为一家具有24年历史的CRO公司在过去两年连续被评为Frost & Sullivan亚太地区市场领袖 。



临床前到临床一期和二期

Avance Clinical经验丰富的ClinicReady团队可提供精准的临床前服务。澳大利亚政府的研发税务补助政策，让我们可以更经济，精准并灵活的帮助客户完成临床一期和二期的项目。客户有机会享受43.5%的政府现金补助，同时快速的监管审批政策使其能更早更快的开展临床研究。

我们的解决方案以及客户为本，灵活多变，经手的临床研究覆盖超过110个适应症。我们的数据质量被国际监管机构广泛认可，包括美国FDA以及欧洲EMA。



技术

我们使用的系统多元化并且功能丰富，有最高效的以及客户所信任的执行力。Medidata、Oracle、IBM Watson和Medrio都是我们的系统长期供应商。



媒体联系方式：

Avance Clinical

Chris Thompson

media@avancecro.com





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