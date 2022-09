Thursday, 1 September 2022, 19:46 HKT/SGT Share: 科创助联控(3396)中期业绩稳中有进

香港, 2022年9月1日 - (亚太商讯) - 据阿思达克财经网报道,8月业绩期已近尾声,昨日超200间上市公司中期发榜。由于上半年资本市场受疫情及宏观形势等多方不确定因素影响,多数上市公司业绩承压,如此市况下,联想控股股份有限公司(3396.HK)发布中期成绩单,上半年收入升4%达人民币2,377亿元,归母净利录得21亿元较去年同期有所下降,公司解释话系由于资本市场波动影响所致,但从其业绩公告不难看出,联控基本盘稳健,产业运营板块逆势增长,且近年来持续加大科创领域投入及布局,相信会为企业的长期发展积蓄动能,值得关注其后续成长。



多年来,联想控股深耕科创领域,也与内地政府倡导的「坚持把科技创新摆在国家发展全局的核心位置,全面谋划科技创新工作」不谋而合。据业绩公告显示,公司体系内研发费用同比增长两成四至72亿元,合计拥有专利超2万项,这样的成绩使得联想控股在各项专利评选中均列于中国企业前列。



联想集团早前提出的研发投入翻番计划一直在稳步落实之中,上半年同比增长23%,而研发人员数量也得到了近三成的同比增长。在EVA光伏料领域率先实现进口替代的联泓新科,也一如既往地坚持创新驱动,持续聚焦新材料领域,报告期内完成9个新产品/新工艺实验室研发、15个新产品生产工艺配方、5个新产品产业化。



与此同时,联想控股在科创领域的投资布局也在不断加强并持续收获成果,截至8月中,有12家被投成功IPO,公司强调其中多为科技企业。昨日,内地工业和信息化部举行「新时代工业和信息化发展」系列新闻发布会第三场,以「支持中小企业创新发展,培育更多专精特新企业」为主题,而在最新公布的第四批国家级专精特新企业名单中,联想控股体系内被投有近50家入选,像被市场所熟知的诺亦腾、华控清交、天仪研究院、汇成股份等均在其列。依此计算,在所有已公布的国家级专精特新企业名录中,联控体系被投已有近百家上榜,领先同业。



总体而言,在2022年上半年市场波动的情况下,公司依然能够有稳健表现,显示出联想控股「产业运营,科技创新」的战略正在稳步深化与落地,未来发展潜力值得关注,目前公司8.94元,较52周最高17.65元仍有巨大空间,建议趁低吸入,可中长线持有。





话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network