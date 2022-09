启明医疗公布2022年中期业绩

香港, 2022年9月1日 - (亚太商讯) - 中国领先的结构性心脏病整体解决方案供货商 -- 杭州启明医疗器械股份有限公司(2500.HK) 公布截至2022年中期业绩。



在疫情反复的大环境下,启明医疗坚定推行国际化战略,在注册上市和国际化销售等方面实现多个“0”的突破。同时,在中国本土市场提质增效,将利润化作为商业运营的核心目标,市场销售表现稳健。回顾期内,集团实现销售收入人民币2.1亿元,环比增长18.9%。毛利为人民币1.64亿元,环比增长20.5%,毛利率为78.2%。值得一提的是,今年在欧洲注册上市的首个国产经导管肺动脉瓣置换(TPVR)系统VenusP-Valve,销售仅2个月,即完成人民币900万元的销售收入,体现出海外商业的巨大潜力。



2022年是启明医疗国际化深化的关键一年,公司自主研发的创新TPVR系统VenusP-Valve在欧盟的获批上市,实现国产瓣膜在欧洲市场上市“0”的突破。同时,VenusP-Valve也在中国开启了采用欧洲临床数据注册上市的先河,为后续产品采用境外数据在中国申报,以及开展国际多中心研究奠定了基础。VenusP-Valve在欧洲的获批上市还促成该产品在美国的人道主义使用,成为首个在美国临床使用的国产肺动脉瓣产品。目前,VenusP-Valve已召开美国临床研究者会议,积极推进该产品在美国和日本的多中心临床研究。



今年1月,公司通过对创新器械公司Cardiovalve的并购整合,完成了在结构性心脏病领域最具创新潜力的二尖瓣/三尖瓣疾病介入疗法的布局。Cardiovalve是美国FDA批准的唯一一款可同时用于二尖瓣反流与三尖瓣反流的治疗器械,用于三尖瓣反流已在美国获得“突破性认证”资格。完成收购后,Cardiovalve在过去6个月内,在欧美完成了10多例患者的入组,手术均取得成功,患者恢复良好。该产品将于今年内在中国开展临床研究,并在美、欧等地共同推进全球多中心临床研究,为实现全球上市奠定扎实基础,以期为全球患者带来创新解决方案。



此外,公司还有多款全球创新产品处于临床阶段中,包括用于治疗肥厚型心肌病的Liwen RF™射频消融系统,用于治疗主动脉瓣狭窄的新一代TAVR产品Venus-PowerX和Venus-Vitae,用于治疗顽固性高血压的肾动脉交感神经消融系统等。公司将继续推进上述产品在中国及欧美发达国家的临床研究。值得一提的是,Liwen RF™射频消融系统于近日刚获准进入创新医疗器械特别审查程序,将加速该产品在中国的上市进程。



反观国内,今年上半年疫情影响仍有反复,对中国创新器械的放量造成持续的负面影响。在这种环境下,启明医疗坚持以追求经营利润为目标,寻求高质量增长,保证核心中高端医院份额,确保毛利率的稳定。今年上半年,国内销售录得1.96亿元,环比增长14.1%,主要来自中国首款获批上市的第一代及第二代TAVR产品VenusA-Valve及VenusA-Plus的销售贡献,其中VenusA-Plus占比约为60%。



2022年上半年,VenusA系列产品累计终端植入量约1,800台,启明医疗以约63%的市场份额领跑行业。截至目前,VenusA系列产品总植入超过10,000例,公司成为国内首家TAVR产品植入破万的企业,销售覆盖全国超370家医院和诊疗中心,VenusA系列产品的市场先发优势也使其积累了丰富的临床随访数据,器械的安全性、有效性得到充分验证。VenusA-Valve是目前中国唯一具有七年以上长期安全性数据的TAVR产品。



展望下半年,公司将聚焦国际化、利润化两大目标,从国际市场来看,深化国际商业化能力,持续扩大海外收入占比,以此提升海外市场影响力;国内市场方面,公司将不断优化销售效率,提升中高等级医院单院产出,并通过降低生产成本和费用提升利润率水平。



启明医疗创始人、执行董事兼总经理訾振军表示:「纵观全球,后疫情时代对企业的生存构成重大威胁,在当前这个资本谨慎、贸易环境恶劣、东西方恶性竞争的寒冬里,活下去是企业的第一要务。启明医疗坚持国际化、利润化两大核心目标,只有夯实企业生存之本,才能迈向国际新征程。我们将提质增效,以强化自身造血能力为导向,唯此才能克服内卷,寻求国际化突破,度过寒冬,用生存确保未来的发展。」





话题 Press release summary



部门 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network