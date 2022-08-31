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来源 AcuraBio / Ampersand Capital Partners Glenn Haifer 博士和 Ampersand Capital Partners 收购澳大利亚生物制品 CDMO Luina Bio，更名为 AcuraBio

澳大利亚布里斯班, 2022年8月31日 - (亚太商讯) - AcuraBio（前身为 Luina Bio）是澳大利亚领先的生物制药 CDMO，已被生物技术投资者 Glenn Haifer 博士和全球医疗保健私募股权公司 Ampersand Capital Partners 收购。



AcuraBio 拥有二十多年的经验，是一家专注于全球的组织，为生物技术、制药和动物健康行业的客户提供创新疗法。 AcuraBio 为处于新兴疗法前沿的客户提供重组蛋白和疫苗以及复杂的活体生物治疗产品。



公司的品牌重塑标志着 AcuraBio 进入了一个创新的新增长阶段。作为交易的一部分，Haifer 博士和 Ampersand 将为公司带来大量投资，重点是扩大组织以更好地为客户服务。为了推动进一步的增长，AcuraBio 正计划提高生产设施的产能，并正在积极评估向新服务产品和技术能力的扩展。



Haifer 博士为 AcuraBio 带来了丰富的经验，作为前公司董事长和投资者，在 Agilex Biolabs 和 Avance Clinical 等澳大利亚生物技术的成功背后。 “我们很高兴能够重塑一家拥有如此深厚科学经验的公司，”海弗博士说。 “凭借我们深厚的专业知识和对进一步投资的承诺，AcuraBio 将成为亚太地区的领导者，为国际生物制药客户带来我们将为平台带来的技术、科学卓越和创新所吸引。随着我们将 AcuraBio 提升到一个新的水平，我很高兴能够利用 Ampersand 的行业专业知识。”



Ampersand 总部位于美国，管理超过 30 亿美元的资产，专注于医疗保健领域的增长型投资。 Ampersand 此前曾与 Brammer Bio、ArrantaBio、Vibalogics 和 Genezen 等领先的 CDMO 合作，该公司是新兴治疗 CDMO 行业经验丰富的投资者。 Ampersand 的普通合伙人 David Anderson 表示：“AcuraBio 在澳大利亚的战略定位是支持国际生物制药药物开发。澳大利亚在临床和科学卓越方面享有盛誉，这是像 AcuraBio 这样的公司取得成功的基础。我们非常高兴与 Haifer 博士合作，他是一位久经考验的生物技术投资者和增长战略家，真正专注于以客户为中心的服务创新。”



关于AcuraBio

AcuraBio Pty Ltd 是澳大利亚最有经验的生物制药 CDMO 之一，在过去 20 年中为国内外客户提供值得信赖的、以客户为中心的服务。 AcuraBio 为世界各地的生物制药公司提供重要的质量、成本和知识产权保证。世界一流的研究人员和成熟的设施、精简的监管框架、慷慨的税收优惠和政府资助使澳大利亚成为生物技术研究的主要地点。 AcuraBio 拥有以下经营许可证：TGA（澳大利亚 FDA 等效）许可证，用于从生物和合成来源制造人类治疗性 API，APVMA（TGA 兽医等效）许可证，用于制造无菌免疫生物产品，OGTR 许可证，用于生产基因产品改性生物体，以及用于进口和使用生物材料的 DAF 设施许可证。有关 AcuraBio 的更多信息，请访问 www.acurabio.com。



关于Ampersand 资本合伙人

Ampersand 成立于 1988 年，是一家中型市场私募股权公司，管理超过 30 亿美元的资产，致力于医疗保健领域的增长型投资。 Ampersand 在波士顿和阿姆斯特丹设有办事处，利用其独特的私募股权和运营经验相结合，与投资组合公司管理团队一起寻求创造价值并推动强劲的长期业绩。 Ampersand 帮助在公司的每个核心医疗保健领域建立了众多市场领先的公司。有关 & 的更多信息，请访问 www.ampersandcapital.com。



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部门 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials

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