亨得利2022年中期业绩发布：创新发展 行稳致远

香港, 2022年8月30日 - (亚太商讯) - 亨得利控股有限公司(「亨得利」或「公司」及其子公司「集团」,股票代号:3389)宣布截至2022年6月30日止6个月(「回顾期内」)之中期业绩。



2022年上半年,中国内地1至2月经济恢复势头良好,但是,三月份后,全国多地因疫情反复多变,经济不确定因素增多,经济下行压力逐渐加大。全球来看,国际经济及金融环境也依然未能步入正轨,经济环境极不稳定。集团以「行稳致远」为准则,在严峻的困局中,顺应市场,调整业务,确保企业的生存与健康,冀图未来之长远发展。



回顾期内,集团收入录得559,018,000元(人民币,下同),较去年同期上升了24.0%;高端消费配套业务等收入为279,769,000元,较去年同期上升了32.7%,大宗商品贸易收入为248,396,000 元,较去年同期上升了41.6%,钟表贸易销售额录得30,853,000元,较去年同期下降了52.2%。上半年,集团录得亏损为27,912,000元,而股东应占亏损为22,929,000元。亏损的主要原因是:经济环境不佳导致毛利下降及库存拨备等。



回顾期内,中国内地多地因疫情反复多变,经济下行压力逐渐加大。而国际市场亦变化多端。集团之高端消费配套产品制造公司,均面向中国内地及国际双市场,面临着较大的困境与挑战。但本集团以稳健为根本,以创新求发展,采取多种措施应对风险,取得了较为明显的成效。回顾期内,高端消费配套业务的整体收入及净利润与去年同期相比均有良好表现。



回顾期内,根据既定战略,集团继续开展大宗商品国际贸易业务,谋求集团新的盈利模式及未来发展。因全球政治经济环境变化多端,该项业务运营起伏,在销售增加的同时,因价格的波动及下降,利润较去年同期有所减少。为配合国际贸易业务的开展,同时谋求集团新的发展方向,集团持续扩大已有的国际海运业务,服务的客户包括世界知名矿山和中国大型央企等,上半年,业务运营取得了亮丽的业绩,为集团未来的持续发展奠定了良好的基础。



下半年,集团将坚持「行稳致远、创新发展」之原则,紧贴市场,调整业务模式,探求新的发展方向。集团将继续国际贸易的进程,并不断扩充与加强与国际贸易密切相关的国际海运业务,努力成长,冀在不远的将来成为国际海运供应链中较强的一员,实现企业发展的新突破。



集团亦仍将顺应市场需求,面向中国内地及国际双市场,不断提升商业空间一体化服务水平;调整高端名表配套产品的生产,同时展开有限多元化的业务进程,继续深入将高端消费配套生产渗透到珠宝、化妆品及手机等其他高端生活品领域,将商业空间美化服务扩充至生活空间美化服务领域等,继而成为高端消费配套生态链中不可或缺的一个独立环节。





