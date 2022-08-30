Tuesday, 30 August 2022, 19:10 HKT/SGT Share: 碧瑶绿色净利润增长45% 手头合约大增约60%至34亿港元 创历史新高 推动业务高速发展

香港, 2022年8月30日 - (亚太商讯) - 碧瑶绿色集团有限公司(「碧瑶」或「集团」；股份编号：01397.HK)欣然宣布截至2022年6月30日止六个月(「期内」)之未经审核之中期业绩。期内收益为约7.1亿港元，较去年同期增加约22%。该增加主要由于清洁业务强劲表现推动。本公司权益股东应占溢利为约1,780万港元，较去年同期增加约45%。整体毛利率为8.1%。



业务回顾及展望

2022年上半年，本集团成功获得共19.5亿港元新合约，成功将本集团的手头合约由2021年12月31日约21亿港元大增约60%至约34亿港元(截至2022年6月30日)，创本集团历史新高，为2022年下半年及日后年度，迎来可观的收益增长。



清洁作为本集团的核心业务，录得可观增长，收益相比去年同期增加42%，达至近约5.0亿港元，占集团总收益约70%。期内集团中标政府多份新的街道清洁服务合同，价值约16亿港元。集团的香港特区政府食物环境卫生署(「食环署」)街道清洁服务，现覆盖香港共七区，服务总人口超过250万(为香港总人口的三份之一)，标志碧瑶于香港清洁服务市场的领导地位。



废物管理及回收方面，集团于期内获食环署两份新废物收集服务合约，总价约1.4亿港元。碧瑶的食环署废物收集服务，覆盖香港共五区，服务总人口约150万人，为香港废物管理市场中的领导者。



本集团作为香港特区政府环境保护署(「环保署」)服务承办商，为香港处理超过5,000个回收点(包括塑料、玻璃樽、金属、废纸)，营运多个分拣设施。碧瑶为期33个月的环保署「塑料回收先导计划」服务合约，为香港东区、观塘区及中西区提供塑料收集服务，已于上半年成功开展，预计下半年的回收量将有所增长。



为应付预期塑料回收业务量的增加，集团最近引入一套全新及全自动高速塑料分拣设备，采用近红外线技术，快速分拣所有塑料种类及颜色。新设备不单是处理量的增加，同时亦是质的提升，帮助碧瑶将香港收集回来的塑料，精准及有效分拣出不同类别并转废为宝，有助加速业务增长。集团预计，设备全面运行后，每年可处理超过10,000吨塑料，相等于4亿个塑料樽。



为配合香港可持续发展，我们将继续提升回收品收集及循环再造能力。我们于香港屯门环保园，与太古饮料控股有限公司及其他投资方合资开设香港首间达准食品级的PET塑料工厂，将回收的塑料，循环再造成可用作制造再生产品的塑片。此项目计划现已投产，产量将续渐增加。



本集团今年推出「ESG+」方案，协助提升上市公司客户的ESG表现，有利客户安排绿色融资以及提升加入ESG指数成份股的机会。



绿色科技服务方面，碧瑶去年获得环保署首份使用生物科技(黑水虻)转化技术，解决香港鸡粪问题的合约。该项目位于香港屯门环保园，现已进入最后调试阶段，预计2022年年底前正式投产，为碧瑶绿色科技业务增长带来动力。



本集团致力以生物科技为业务注入新动力。集团与怡和机器有限公司合作位于香港屯门环保园的生物炭工厂将于今年内进入测试阶段，通过热解技术将木质废料转化为高质量生物炭，达到转废为材的目的。



碧瑶主席吴永康先生指：「『都市固体废物收费计划』将于明年下半年正式推行，预计政策推行后将进一步推动市民积极循环回收，刺激回收量大幅增加。而且，随着『塑料饮料容器生产者责任计划』逐步落实，亦有助大幅增加塑料饮料容器的回收率。通过这两大计划，预计将直接拉动本集团回收服务的业务量，为集团多年来于回收服务建设的投资及竞争壁垒，提供吸引回报。



展望未来，除了继续大力发展现有业务外，我们会不断寻求具有增长潜力及绿色科技的项目，为保护全球环境作出持续贡献。」



有关集团2022年度中期业绩公告详情，请浏览以下网址：

http://www.baguio.com.hk/zh-K/Investor%20Relations/Announcements%20and%20Notices



碧瑶绿色集团简介：

碧瑶绿色集团(股份编号：01397) 成立于1980年，是香港最大和最受敬重的综合环境服务集团之一，提供环卫保洁、资源回收、循环再造、废物管理、绿色科技、有机肥料及动物饲料生产、园艺绿化工程及害虫防治等。集团为不同领域的客户提供服务，包括政府部门、各大机构和跨国企业。集团努力不懈地提升环境、社会和管治(ESG)的表现，以推进集团的可持续发展，以实现将香港推动成为更清洁、更绿色、更健康城市的愿景。





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部门 环境, ESG

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