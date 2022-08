Tuesday, 30 August 2022, 14:38 HKT/SGT Share:

来源 Hepalink 海普瑞2022上半年净利润大增46.5% 集团业绩实现逆市攀升

香港, 2022年8月30日 - (亚太商讯) - 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(股份代号:002399.SZ;9989.HK;简称「海普瑞」或「集团」) 公布截至2022年6月30日止中期(「报告期」)之未经审核综合业绩。报告期内,集团实现营业收入37.6亿元,同比增长20.7%;受益集团战略及行业上游有利环境,盈利能力持续提升,毛利实现12.2亿元,业绩实现「逆市攀升」。



截至2022年6月30日止:

-- 集团的总收入由2021年同期的人民币31.1亿元增加20.7%至人民币37.6亿元。

-- 集团的毛利及毛利率分别为人民币12.2亿元及32.4%,同比改善24.7%。

-- 集团核心肝素产业链业务增长强劲,肝素制剂收入达人民币16亿元,同比大涨41.9%;制剂销售量破1.1亿只,整体销售表现令人满意。API毛利率上升至29.9%,增长近3.5%。

-- 集团CDMO业务增长稳健,业务整体收入达4.7亿元,同比上升31.7%。

-- 集团创新药研发进展顺利,数款储备药物已完成III期临床实验或III期临床实验申请已受理。



在2022年上半年,面对国际地缘局势动荡、全球发达经济体通胀高企、国内疫情反复等诸多因素冲击经济复苏前景,海普瑞锐意整合公司业务和全球供应链,提升竞争实力;面对外部因素带来的诸多挑战,集团全力满足客户需求,降低了负面因素对业务和运营带来的影响。在上半年,海普瑞实现总收入同比增长20.7%达人民币37.6亿元;权益持有人应占溢利增长51.2%至人民币511.1百万元,营业收入和净利润实现双升;并为下半年的业务经营打下坚实基础。



肝素业务增长势头稳定 业绩表现亮眼

作为业务核心的肝素业务,继续延续以往的增长态势,制剂业务双线发力,API业务订单亦保持稳定增长,业绩表现亮眼。报告期内,肝素产业链业务实现销售收入人民币32亿元。其中,制剂销售收入实现16亿元,同比增长41.9%,API销售收入实现16.1亿元,同比增长4.9%。



半年来,海普瑞积极应对供应和物流上面临的问题,保障制剂业务供货稳定,同时继续深耕既有市场,并积极开拓新市场。报告显示,2022年首6个月内依诺肝素纳制剂销售量合共逾1.1亿只,在包括美洲、欧洲在内的国际市场和中国在内的几乎所有主要区域市场都取得了强劲的销售增长。核心市场欧洲销量同比上升两位数,收入达人民币19亿元,受益于自营国家内渠道布局深化以及法国、瑞士等新市场开拓,集团在欧洲的市场地位得到进一步巩固;同时,美国市场销售办事处投入服务,专业服务团队推动美国市场销量同比上升184.9%;中国市场和非欧美市场也取得优异成绩,中国区和非欧美市场销量都实现了两位数的销量增长,集团海外销售发展质量和抗风险能力得到持续提升。



与此同时,肝素产业链另一分支API业务半年内亦取得亮眼进展。收益于上游市场生产原材料价格下降的影响传导至生产下游,集团API业务的毛利和毛利率有了显著提升,毛利由去年同期的4亿元增长18.1%至今年的4.8亿元,毛利率则由去年同期的26.5%上升至29.8%,增长3.3%。集团主动抓住时机,在有利的市场环境下落实既有订单,生产的肝素原料药在生产工艺及产品质量保持高度一致性,持续获得各地客户的高度认可。



CDMO业务表现理想 创新药布局持续完善

2022年上半年,集团CDMO业务旗下赛湾生物凭借卓越的研发、运营和项目管理能力,业务收入继续保持增长。期内赛湾CDMO保持增长,较同期增长14%,其中服务收入增长11.9%。赛湾生物还与全球知名的生命科学、先进生物技术及应用材料供货商Avantor公司达成合作,双方连手为生物医药客户提供符合美国cGMP标准的质粒生产服务以及GMP级别的质粒产品,合作有望提升赛湾生物的全球知名度,巩固技术壁垒和品牌优势。



除此以外,海普瑞继续完善在创新药领域多年的布局,为集团开拓中长期的成长空间。目前,海普瑞通过产业投资持有超过20个同类首创(First-in-class)新药品种,覆盖30多种适应症。而目前AR-301 (Salvecin)、Oregovomab、RVX-208 (Apabetalone)这3款自研药物开发全球III期临床实验进展顺利,后续实验的申请也已被各地药物管理机构受理;自主研发的H1710原料药和制剂的稳定性研究也正在进行。



展望下半年,集团管理层表示:「集团将坚定不移实现提升供应链价值的战略目标,扎实地推进工作,全力完善提质增效的业务升级; 继续为实现净利润翻一番的中期目标努力,并为未来其他长期目标打下坚实基础。目前,可以看到上游市场的大环境有利于提升业务盈利能力,我们将抓住机遇,持续夯实自身优势,推动核心业务销量继续稳步提升,为各位股东及投资人创造更大的价值。」



关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司是一家全球制药公司,业务范围涵盖药品生产及销售、创新药开发以及CDMO服务。公司的药品包括药物制剂(主要包括依诺肝素钠注射液),API产品(包括肝素钠API、依诺肝素钠API)及其他产品(主要包括胰酶API)。公司已在大中华区获得若干临床阶段创新候选药物的独家开发及商业化权利,正在开发这些药物用于治疗免疫系统轴相关疾病。公司亦正开发一种由公司自主研发的专有候选药物,目前处于临床阶段。公司通过全资子公司Cytovance Biologics, Inc. (「赛湾生物」)(该公司专门开发及生产重组药品及临界非病毒载体以及基因治疗的中间体)及通过全资子公司SPL Acquisition Corp.(「SPL」)(该公司为天然衍生药品的开发和生产提供服务)经营CDMO业务,提供研发、生产、质量管理及程序管理服务。





