来源 China BlueChemical Ltd. 中海石油化学2022年中期业绩 经常性盈利创2013年以来最好中期业绩 实现减碳量3.4万吨

香港, 2022年8月26日 - (亚太商讯) - 中国最大的央企化肥生产商及领先的甲醇生产商中海石油化学股份有限公司(「中海石油化学」或「公司」,股份编号:3983)公布其截至2022年6月30日止六个月未经审计之中期业绩。



财务摘要 (未经审计)

截至 6 月 30 日止六个月

(人民币亿元) 2022年 2021年 变动

收入 73.71 61.10 +20.6%

毛利 14.08 12.85 +9.6%

本公司拥有人应占净利润 9.37 12.46 -24.8%

本公司拥有人应占净利润 (扣除一次性因素影响) 9.37 8.68 +8.0%

每股基本盈利 (人民币元) 0.20 0.27 -25.9%



2022年上半年,中海石油化学实现收入人民币7,371百万元,同比增长20.6 %;本公司拥有人应占净利润人民币937百万元,去年同期本公司拥有人应占净利润在扣除阳坡泉项目处置的一次性因素影响后为人民币868百万元,两者相比,今年上半年的利润不仅高于去年同期水平8.0%,更创2013年以来最好的中期业绩。



在坚持绿色和可持续发展理念下,中海石油化学2022年上半年实现减碳量3.4万吨,并连续11年荣获石化联合会颁授「甲醇行业能效领跑者标杆企业」称号。公司积极开展「双碳」背景下对高含二氧化碳天然气的综合利用研究,亦与巴斯夫、中国五环共同签署联合开发协议,勇当二氧化碳规模化利用的领跑者。



中海石油化学首席执行官兼总裁侯晓峰先生表示:「2022年上半年,公司在履行社会责任的前提下同时实行良好的财务管理,一方面实现减碳量3.4万吨,另一方面,以扣除一次性因素影响后的盈利计算,这次中期盈利创下2013年以来同期最好的业绩,实在令人鼓舞。我们作为中国最大的央企化肥生产商及领先的甲醇生产商,在坚守防控疫情、稳住经济、安全发展这三大原则下,充分激发营销,提升生产管理,持续降本增效,挖掘产品品牌的溢价能力。」



在生产方面,中海石油化学的富岛一期和富岛二期尿素装置,在按照时限要求及保证质量的情况下完成年度检修任务,而海南一期和海南二期甲醇装置产量则创下近五年同期新高。2022年上半年公司尿素产量90.9万吨、甲醇产量77.3万吨、磷肥及复合肥产量52.2万吨、聚甲醛产量0.5万吨。



市场营销方面,公司充分抓住化肥、化工产品价格上涨的有利形势,实现甲醇价格引领市场、化肥价格全力收获市场。公司并进一步提升自营业务的品质和规模,体现其营销价值贡献。2022年上半年公司销售尿素94.9万吨、甲醇72.2万吨、磷肥及复合肥51.5万吨、聚甲醛3,484吨,在持续调整产品结构下,增值产品销量同比增加7.3万吨,再创新高。



重点项目方面,丙烯腈项目的建设及生产准备工作正稳步推进,基本上已完成阶段性目标。东方石化收购项目亦正在积极推进中,大峪口化工和天野化工的股权转让已取得阶段性成果。



下半年行业展望,三季度为国内需求淡季,国内尿素行情或将出现较大幅度回调;四季度须重点关注天然气的供应和淡季储备力度,因尿素行情有企稳回升的可能。受主要原材料降价影响,国内磷肥供应预期相对宽松,内销压力增大,价格将在成本带动下开始震荡下行。甲醇延续供大于求的格局,在宏观面预期较差的情况下,预计市场以偏弱震荡调整为主。聚甲醛预计供应较为充足,须重点关注下游需求恢复情况。



下半年公司发展方面,公司将严格落实疫情常态化的防控工作,努力实现各生产装置安全稳定地运行,加强隐患设备的状态监控,强化老旧设备的管理和维护检修,并集中技术力量攻克瓶颈问题,持续提升对市场的研究和判断能力,推进品牌建设,提升市场话语权。



展望未来,侯先生表示:「中海石油化学对未来充满信心。我们将会全力推进丙烯腈项目试车成功,做好生产和销售的准备;同时,会加快推动海南省八所港新港区2万吨吞吐量的石化码头项目建设,积极推进东方石化收购项目,稳步完成大峪口化工和天野化工的股权转让,及推进富碳天然气的利用技术研究,而且将会抓紧推动与巴斯夫、中国五环的合作,以掌握更先进的固碳技术,推动绿色低碳发展。」





