银城国际控股公布2022年中期业绩

香港, 2022年8月26日 - (亚太商讯) - 中国专注于在长江三角洲地区为全龄客户开发优质住宅物业的房地产开发商——银城国际控股有限公司(「银城国际控股」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」,股份代号:1902.HK),公布其截至2022年6月30日止六个月(「期内」)之未经审核中期业绩。



期内,集团录得收益约人民币45.8亿,同比增长约20.9%。毛利约人民币13.5亿元,同比大幅增长约95.9%,毛利率为约29.5%,同比增长约11.3个百分点。期内溢利约人民币3.3亿元,同比增长约11.9%。净利率与去年同期相若为7.3%。



重点项目去化良好



自去年以来,受疫情因素及整体经济形势下滑,以及行业自身处于下行通道及面临资金困境等多个因素影响,中国房地产行业历经巨变。期内,集团总合约销售额录得人民币65.7亿,同比下降幅度与行业整体趋势类似。集团在这样异常艰难的市场环境下,努力维持稳定运营,对重点项目推盘发力,在逆市中仍收效明显,取得不俗的销售表现,包括杭州颐和山庄、苏州东望、台州金麟府、温州欢乐天地成为区域销冠,可见集团业务始于南京,现已成功将业务扩张至长三角地区的其他城市。期内,总合约销售建筑面积约308,597平方米,合约平均售价保持相对稳定,约为每平方米人民币21,277元,同比增长约4.4%。



项目按时交付 销售回款再创新高



鉴于持续严峻的市场经营环境,及面临房企普遍资金链紧拙的行业背景,集团采取多项举措维持企业经营流动资金稳健及日常运营稳定,上半年的销售回款率维持了较高水平,总体实现回款人民币82.1亿,销售回款率达到125%。近期项目交付成为行业甚至全社会关注的重点,集团亦已将“保交付”列为首要任务,确保项目如期交付,以保障购房者利益,不辜负市场对集团信心及维护品牌良好的市场信誉。今年上半年,集团完成交付总建筑面积约15.8万平方米。特别是各项目均按时交付,未出现延期交付。集团上半年整体交付率达85.8%,同时交付满意度为86%,均在行业属于标杆水平。



精准布局重点城市 充裕土储支撑未来营收



银城国际控股作为区域性深耕型企业,持有充裕土地储备及货值支撑未来推盘。期内,集团的总土地储备总建筑面积超过719万平方米,其中集团应占权益的土地储备建筑面积约473万平方米,主要分布在长江三角洲经济区的热点城市,新一线城市占总土储92%,包括南京、浙江及苏南。截止2022年6月30日,集团可售未售面积合共约294万平方米,总可售未售货值约人民币623亿,约为每平方米人民币2.12万元,对未来集团利润及长期可持续经营提供有力支持。期内,集团拥有位于中国10个城市的61个项目,其中35个项目由集团所开发及拥有,余下26个项目由集团的合营企业及联营公司开发及拥有。



压降杠杆取得成效 运营管控能力良好



集团努力实现业务稳定增长的同时,致力优化债务结构,压降杠杆取得一定成效。集团上半年缩减负债,整体有息负债规模较2021年底下降14.1%至人民币117.1亿,其中短期借款亦维持稳定水平,持续有序管理负债。集团平均资金成本为6.7%,处于较低水平,且较2021年底进一步下降,保持资金高效利用。融资结构以银行借款为主,占比75.6%,总体成本低,保障企业可持续经营。



银城国际控股有限公司主席黄清平先生表示:“2022年随着下半年房地产行业整体经营环境有所改善,有望迎来一定市场信心和市场交易恢复,但考虑到新冠疫情的不确定性,中国经济形势下行趋势,以及行业资金面紧绌,房企整体经营环境仍然不容乐观。本集团认为,民营企业未来不能再以规模导向,而是凭借对区域市场客户和产品的充分了解,以及经营决策上快速的响应市场变化,通过精耕细作来获得区域市场发展机会。展望将来,本集团将以市场恢复和回暖为契机,打好销售突围战,积极化解经营中的潜在风险。一方面做好现金流整体安排,确保经营安全,下级公司做好现金流盘点,包括销售回款,以及监管资金,重点盘活公司可调配的资金。同时,本集团将处理好当前局面下与供应商的合作关系,平衡好各项支付关系,确保各经营单位平稳地开展各项工作。另一方面,银城国际将尽最大程度维持项目开发正常开展,及时销售,按期交房,全力维持一个上市房企及本地信誉品牌对于投资人、购房者及市场的承诺及社会责任。”





