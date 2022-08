隽思集团公布创新高之二零二二年中期业绩

香港, 2022年8月26日 - (亚太商讯) - 中国领先的纸质桌游及纸质贺卡生产商之一隽思集团控股有限公司(「隽思集团」或「集团」;股份代号:1412),于二零二二年六月三十日止六个月(「二零二二年首六个月」或「期内」)录得总收益约657.8百万港元,同比增加约11.6%。集团的本公司权益股东应占溢利约为53.7百万港元,较二零二一年六月三十日止六个月(「二零二一年首六个月」)增加约65.1%。每股基本盈利约为10.09港仙(二零二一年首六个月:6.11港仙)。



董事会决议宣派二零二二年首六个月中期股息每股3.0港仙(二零二一年首六个月:2.0港仙)。



业务回顾



期内,二零一九冠状病毒病疫情持续对全球经济及业务营运造成影响。尽管面临重重挑战,集团顺利渡过去年全球供应链出现的乱象,订单交付于期内回复正常。欧洲及美国市场延续往年对桌游及幼教用品的强劲需求,集团成功抓住商机,令OEM业务有所增长,于二零二二年首六个月的OEM销售收益同比增加约14.2%至约566.8百万港元,并带动集团期内总收益同比增加约11.6%至约657.8百万港元,以及期内纯利同比增加约65.1%至约53.7百万港元。另外,期内网站销售业务的收益约为91.0百万港元(二零二一年首六个月:约93.2百万港元);截至二零二二年六月三十日的活跃注册用户账户数量(指于集团主要网站下达订单的注册用户账户数量)约为53,300个(截至二零二一年十二月三十一日:约54,700个)。



展望



集团将继续高度专注于巩固业务,同时对今年余下时间的经营环境保持审慎态度。随着各国陆续放宽防疫限制,集团的海外销售代表将积极参与贸易展览及拜访客户,接触美国及欧洲的现有及潜在企业客户,以探索OEM商机并促进业务关系。



网站销售业务方面,拓展Q P Market Network(「QPMN」)将为集团的主要发展策略。QPMN是一个企业对企业对消费者(B2B2C)模式运作的网上平台,提供一站式客制化产品订制方案。集团将致力向品牌拥有人、企业、设计师及机构等潜在合作伙伴推广QPMN互惠互利的商业模式。集团亦会积极联系设计业界及相关学院,以提升QPMN在该领域的品牌知名度及声誉。长远而言,扩展产品类别将是OPMN发展的另一重要环节,以满足市场对不同客制化产品的需求及潜在业务合作伙伴的需要。除QPMN外,集团亦将在其他网站销售平台推出新产品,并透过众筹进行营销推广,从而进一步提高品牌于全球网上市场的市场地位及品牌曝光度。



另外,集团正于越南建立全面的供应链,以扩大产能及分散营运风险。于越南河南省兴建自有生产厂房的工程正在开展,预期将于二零二三年第三季度竣工。



隽思集团创始人、主席及行政总裁郑稳伟先生表示:「市场普遍预期全球经济将面临众多不确定因素和挑战。隽思集团将保持警惕,并积极应用创新业务营运模式及稳步扩展业务,亦会持续提升营运效益,以巩固集团的基础,达至稳中求进,为我们的股东及社会创造价值。」



有关隽思集团控股有限公司(股份代号:1412)

隽思集团于1985年在香港成立,在东莞及鹤山设有生产基地,主要产品类别为桌游、贺卡、幼教用品及包装彩盒,是中国领先的纸质桌游及贺卡生产商之一。集团自2010年开始经营网上客制化产品订制业务,透过多个自行开发和营运的网上平台,提供多元化纸制品及礼品订制方案,现时活跃注册用户数量超过50,000个。



隽思集团主要网站:

www.makeplayingcards.com

www.boardgamesmaker.com

www.createjigsawpuzzles.com

www.printerstudio.com

www.gifthing.com

www.maketotebags.com



Q P Market Network:

www.qpmarketnetwork.com



如欲索取隽思集团更多数据,请浏览网址:https://www.qpp.com/tc/





