Friday, 26 August 2022, 17:46 HKT/SGT Share: 祖龙娱乐发布2022年中期业绩 加快「走出去」步伐 积极拓展自研自发和研运一体业务体系

香港, 2022年8月26日 - (亚太商讯) - 中国领先的移动游戏公司祖龙娱乐有限公司（「祖龙娱乐」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代号：9990.HK），公布截至2022年6月30日止六个月（「报告期内」）的中期业绩。



财务摘要︰

-- 2022年上半年收益为人民币329.8百万元，较截至2021年同期减少40.4%。

-- 2022年上半年经调整亏损净额为人民币279.8百万元，有关亏损主要由于收益减少及研发开支增加所致。

-- 2022年上半年于中国大陆以外市场产生的收益为人民币225.5百万元，占总收入的68.4%，去年同期占比为54.0%。综合游戏发行及运营收益为人民币192.1百万元，占总收入的58.2%，去年同期占比为43.7%。



营运摘要︰

-- 截至2022年6月30日，公司在逾170个地区市场推出17款精品手游，支持14种语言的70多个地区版本。

1. 2022年，《龙族幻想》在欧美版本和东南亚版本上线已满两年的时间，通过持续的版本更新、有效的市场投放、与国际知名IP「EVA」的联动活动等，这款游戏的长线表现非常稳定。截至 2022年6月30日，游戏的累计流水超过人民币40亿元，累计注册用户数超过4,160万人。

2. 2022年1月，公司首款SLG手游《鸿图之下》在韩国发行，上线10日内获得Google Play免费游戏榜第4名及畅销榜第11名的成绩。截至2022年6月30日，该游戏累计流水超过人民币13亿元，累计注册用户数超过670万人。

3. 2022年4月，公司研发的MMO手游《诺亚之心》于中国大陆地区上线，上线首日登顶iOS游戏免费榜榜首。2022年7月下旬，公司先后于韩国、日本、欧美地区以自发行的方式推出该游戏。在韩国该游戏在上线两日内登顶iOS应用商店和Google Play游戏下载榜双榜榜首，日本地区预下载期间登顶 iOS应用商店游戏免费榜榜首，欧美多个国家上线首日冲入iOS游戏免费榜前三名。

4. 2022年7月，公司研发的女性向手游《以闪亮之名》于中国港澳台地区、新加坡和马来西亚正式上线，上线首日即登顶这五个地区的iOS应用商店游戏免费榜榜首，以及中国港澳台地区Google Play热门游戏排行榜榜首。在中国港澳台地区游戏在上线一个月内获得香港地区iOS应用商店游戏畅销榜第2名、澳门地区iOS应用商店畅销榜第3名、台湾地区iOS应用商店游戏畅销榜第4名的成绩。

-- 为打造不同类型及多样化的游戏组合，公司预期于2022年下半年至2024年期间将在全球各地推出10款MMORPG、SLG、女性向、射击、策略卡牌及其他类型的游戏产品。



2022年上半年，公司录得收益人民币329.8百万元，较截至2021年同期人民币553.8百万元减少40.4%，主要由于部分上线时间较长的游戏进入符合正常游戏生命周期所导致的游戏收入降低，以及2022年上半年于中国大陆地区发布的一款新游戏表现不如预期。日后，随着产品类型由MMORPG、SLG拓展至女性向及策略卡牌等多品类和丰富多样的风格，及持续完善「研运一体」的有机模式，预期公司游戏的生命周期将进一步延长，将对收益作出更稳定及持续的贡献。其中，于中国大陆以外市场产生的收益为人民币225.5百万元，占总收入的68.4%，去年同期占比为54.0%。综合游戏发行及运营收益为人民币192.1百万元，占总收入的58.2%，去年同期占比为43.7%。期内，公司毛利为人民币242.8百万元，毛利率为73.6%，较2021年同期的79.6%轻微降低。此外，公司重视研发投入，2022年上半年的研发开支为人民币367.1百万元，较2021年同期增加8.8%。期内的经调整亏损净额为人民币279.8百万元， 2021年同期经调整亏损净额为人民币47.1百万元，有关亏损乃主要由于收益减少及研发开支增加所致。



多品类策略迈入收获期，游戏组合将包括MMORPG、SLG、女性向、射击等类型

公司坚持精品化路线，主要专注于开发MMORPG、SLG、女性向、射击等类型的手游，提供的多品类高质量游戏组合拥有良好的市场声誉。为打造不同类型及多样化的游戏组合，公司预期于2022年下半年至2024年期间在全球各地推出10款MMORPG、SLG、女性向、射击、策略卡牌及其他类型的游戏产品。



其中，女性向手游《以闪亮之名》已于2022 年7月28日在中国港澳台地区、新加坡和马来西亚正式上线，上线首日即登顶这五个地区的iOS游戏免费榜榜首，以及中国港澳台地区Google Play热门游戏排行榜榜首。在中国港澳台地区游戏在上线一个月内获得香港地区iOS应用商店游戏畅销榜第2名、澳门地区iOS应用商店畅销榜第3名、台湾地区iOS应用商店游戏畅销榜第4名的成绩。截至2022年8月中旬，该游戏在TapTap上的预约数量已超过200万人，中国大陆官网预约人数突破850万人。该游戏计划于2022年下半年在多个国家和地区发行。



阿凡达手游《Avatar: Reckoning》是一款将MMORPG与射击相融合的革新产品，这一产品的发布亦代表着祖龙娱乐已踏入到多人在线射击游戏品类的赛道。2022年1月该游戏在海外进行了首次测试，并收获了众多积极反馈。2022年6月27日该款游戏在中国大陆市场首曝，获得了大量媒体曝光和市场的高度关注。全球顶级IP「阿凡达」、具备移动平台顶级游戏研发实力的祖龙娱乐以及享有移动平台游戏顶级发行能力的腾讯公司，IP- 研发 - 发行三强联合的绝对优势将在这款产品上得到淋漓尽致的发挥和体现。



《Age of Chaos》是继《鸿图之下》后推出的第二款面向全球发行的SLG手游。该款 游戏源于西方魔幻题材的原创IP，将采取先海外后国内的方式自主发行，该款游戏在中国大陆地区已开启了三次TapTap测试，并在海外开启了首次测试，收获了大量积极的反馈。



此外，在制作阶段的游戏产品还包括SLG手游《三国群英传》、国风幻想策略卡牌类手游《项目代号:IM》、西方风格策略卡牌+类手游《项目代号:SE》，以及由虚幻引擎5打造的开放世界角色扮演+的多平台游戏产品《项目代号:重生》和近未来题材科幻风的开放世界生存建造类游戏《项目代号:火种》。



「走出去」战略进一步深化，研运一体业务体系成效显著

2021年上半年，公司持续深化「走出去」战略，进一步巩固了在中国港澳台、日本、韩国和东南亚等亚洲地区市场已拥有的较强优势，其中在日本及韩国地区市场更是做出了强劲拓展，并且在高付费用户的欧美市场，也已取得了较为亮眼的成绩。



同时，公司与国际知名厂商合作的顶级IP产品提高了祖龙娱乐在全球范围内的影响力，阿凡达手游《Avatar: Reckoning》项目的发布代表了全球顶级厂商对祖龙娱乐研发实力的认可和信心，由此也将开启全球化优质合作的更多契机。



今年以来，得益于祖龙研运一体的业务体系，同时积极布局在垂直领域的自研自发体系。公司的行业人才于北京、上海、广州、成都及长春均有布局，形成了以北京为中心，逐步扩展到全国各个游戏业较发达地区，以点带面不断吸纳高端行业人才，逐步完善的「研运一体」的有机模式。



祖龙娱乐有限公司董事长、执行董事兼首席执行官李青先生表示：「今年是祖龙娱乐在香港交易所上市的两周年，尽管行业环境在持续变化，带来一系列的挑战和机遇，但我们坚持初心，持续开发各品类行业领先的精品游戏，产品类型由MMORPG、SLG拓展至女性向及策略卡牌等多品类，并赢得了良好的市场口碑；同时我们扎实打造了研运一体的业务体系，将顶尖研发实力和发行力量有机结合，并且在全球170多个地区市场收获战绩，累积了丰富的海外发行经验。未来，我们将继续坚持精品化、多元化的产品策略，同时完善研运一体体系以及在垂直领域自研自发的布局，开发出更多受到全球玩家欢迎的好产品，矢志成为世界顶级的游戏公司，为全球玩家带来卓越的游戏体验，为广大股东带来长期的投资回报。」



关于祖龙娱乐有限公司

祖龙娱乐是中国手游行业的开拓者，专注于开发MMORPG、SLG、女性向、射击及其他类型的手游，提供的多元化高质量游戏组合。祖龙娱乐始终秉持「成为世界顶级的游戏公司，持续开发及发行各品类行业领先的精品游戏，为全球游戏玩家创造卓越的在线娱乐体验」的愿景。于2022年6月30日，公司推出了17款精品手游，在超过170个地区市场发行了可支持14种语言的70余个地区版本，在运营的12款游戏的全球累计用户数超过1.4亿人。





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