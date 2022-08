Friday, 26 August 2022, 10:13 HKT/SGT Share:

来源 ANE (Cayman) Inc. 安能物流发布2022年中期业绩 聚焦长期主义 业绩保持稳定 突显经营韧性

香港, 2022年8月26日 - (亚太商讯) - 中国零担市场领先的快运网络运营商安能物流集团有限公司(「安能物流」或「公司」,及其附属公司统称「集团」,股份代号:9956)欣然公布截至2022年6月30日止六个月(「报告期间」)未经审计综合中期业绩。



要点:

-- 业绩稳定,现金流稳健,经营基本盘进一步夯实

-- 深耕长期发展主义,优先保障服务质量

-- 基础设施建设持续优化,长期投资筑核心壁垒

-- 以需求为导向,引领行业加速整合



2022年上半年,面对超预期的冲击与挑战,安能物流积极应对整体经济下行、燃料价格飙升以及持续性疫情导致的经济活动受限等不利影响,坚持深耕长期发展主义,维持产品及服务质素,积极向货运合作商提供各种支持,重点关注运输及分拨网络的整个生态的可持续性,于疫情下凸显经营韧性。



业绩稳定,现金流稳健,经营基本盘进一步夯实



报告期内,安能物流实现总收入人民币4,139.2百万元,毛利为人民币274.0百万元,其经营活动所得现金为人民币657.9百万元。现金流稳健,经营基本盘进一步夯实,抗风险能力持续提升。同时,货运平台方面,货运合作商和代理商数量实现稳健增长,达约32,000家,较2021年年底增长10%,尤其头部货运合作商保留率达95.2%,侧面验证安能物流良好的产品及服务质素赢得合作伙伴的信任与支持。2022年上半年,安能物流服务终端客户达430万,较2021年年底增长10%,平台网络生态进一步拓展。



深耕长期发展主义,优先保障服务质量



2022年上半年,尽管受到疫情冲击和外部环境动荡迭加行业竞争格局演变等不利影响,安能物流坚持效率驱动,致力于提升运营能力,利用遍布全国的网络,精准把握不同终端客户偏好,应需提供综合和多元化的产品服务。



报告期内,安能物流加强自营车队投入,实现了大部分双边干线线路运输的自营,并于今年5月推出整车业务,将自营车队用于单边线路,充分利用单边回程的运力。整车利用整量开车处理货运,提供直接的点对点服务,大大提升运营效率。



与此同时,面对中国的零担市场高度分散,效率低下的现状,安能物流紧抓机遇,凭借其行业领先优势对低效且分散的零担市场进行有效整合,并积极赋能,拓展安能平台网络使其成为中国新商业体系的基础设施。截至6月30日,安能物流共计拥有约32,000家货运合作商及代理商,服务终端客户约430万个,较2021年年底均增长10%。公司上半年的头部合作商保留率达95.2%,凸显公司长期发展主义、产品及服务质素获认可,在更好服务终端客户同时不断扩大业务覆盖范围。



基础设施建设持续优化,长期投资筑核心壁垒



报告期内,安能物流保持必要投入,提升车辆使用效率,持续加强基础设施管理及优化,实现了规模及运营效率双提升。今年上半年,公司共计在自营车队上投入人民币192百万元。目前自营车队由约4,000辆干线高运力卡车和超过5,900辆挂车组成,由约6,100名合同司机运营,其主要目的为增强自有运输能力,扩充运力,提升旺季服务保障能力。



在网络规模方面,截止6月30日,安能物流在中国各地拥有148家自营分拨中心,覆盖中国约98%的县城和乡镇,其中有11个全面覆盖中国核心中转枢纽和44个主要负责省际间货物转运的中转枢纽,且每个中转枢纽平均直接连接约17个省份。其148家分拨中心约由3,260条干线运输线路组成,较2021年年底新增约150条,双边线路占比达96%。通过增加及优化干线运输网络,安能物流降低了区域间及区域内的中转率,并在新运营的分拨中心建立直接的全国性连接,彰显其网络规模效益。



零担快运市场规模巨大,数字化运营及智能化决策显得尤为关键。安能物流通过全链路数字化运营,能实时跟踪货物在途数据,并根据数据信息和算法配置最优的装载和运输方案,极大提高了物流的服务效率。



作为零担行业的领先企业,安能物流一直积极探索绿色物流及可持续发展,包括低碳转型,能源管理以及调整能源结构等,借以绿色运营和数字化转型减少运营环境带来的影响。今年5月,安能物流发布了上市首份ESG报告。报告显示,安能物流在绿色运营、降本增效、供货商及员工管理等方面取得良好成绩。为了严格管控车队能耗和温室气体排放,安能物流加大了管理投入和技术投入,力求降低自身对环境及气候变化产生的影响。正如管理层在分享会中提及的,公司在运输过程中,始终坚持 「绿色运输」,逐步将外包车队替换为自营车队,提升效率同时,也为降低自身对环境及气候变化产生的影响。



以需求为导向,引领行业加速整合



在疫情持续性影响下,中小专线受冲击较大,头部抗风险能力凸显,将更有利于头部企业的加速整合。在此背景下,安能物流未来的战略重点将聚焦在满足快速变化的商业体系所带来的对综合运输服务的需求,引领中国零担行业加速整合,提升运营效率,实施更严格的成本控制措施,并通过5大发力点,夯实经营基本盘,巩固核心壁垒。



安能物流主席王拥军先生表示,「上半年,安能面对疫情及未来环境变化的高度不确定性,展现出了极高的韧性。危中有机,难中有进,安能物流持续为合作伙伴及客户带来高质量服务。展望未来,尽管市场环境依然严峻,变化莫测,我们仍能凭借明确的战略重点,坚信本集团能把握未来中国内地巨大的发展机遇。」



关于安能物流集团有限公司(股份代号:9956.HK)

安能物流集团有限公司,其前身于二零一零年六月在上海成立,是一家覆盖全国的零担服务供货商。通过秉承「物流创造无限可能」的企业使命,作为零担快运头部企业,安能物流提供及时及全面的货物运输服务,凭借高度网络效应的货运合作商平台、持续科技创新及数字化运营、客户导向的产品组合和高质量服务体系,运营着中国零担市场领先的快运网络。截至2022年6月30日,安能在全国拥有近148家自营分拨中心、及由约4,000辆干线高运力卡车牵引车和超5,900多辆挂车组成的自营车队,拥有32,000多家货运合作商和代理商,快运网络覆盖中国约98%的县城和乡镇,为中国各行业和地区超过430万客户提供服务,包括电商、制造商、批发商、零售商及个人等。





话题 Press release summary



部门 Transport & Logistics

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network