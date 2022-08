光大永年上半年物业租赁收入稳步增加

香港, 2022年8月25日 - (亚太商讯) - 光大永年有限公司,为中国光大集团旗下物业租赁、及物业管理及销售持作出售物业公司(「光大永年」或「集团」,香港联交所股份代号:03699)今天公布截至2022年6月30日止半年度(「报告期内」)之中期业绩。



报告期内,集团的收益约为人民币27.1百万元,较去年同期增加约人民币1.9百万元(2021年:人民币25.2百万元)。收益增加主要由于每平方米的租金上升所致。公司权益股东应占溢利约为人民币12.3百万元(2021年:人民币16.5百万元)。每股基本盈利约为人民币0.03元(2021年:人民币0.04元)。



物业租赁

于2022年6月30日,集团的物业组合包括三栋商业楼宇(即光大金融中心、光大国际大厦的部分物业及明昌大厦的部分物业),物业分别位于四川省成都市及云南省昆明市,总建筑面积约为89,507平方米(2021年12月31日:89,507平方米)。截至2022年6月30日止六个月,物业的平均租用率约为 86 %(2021:84%)。集团的租金收入约为人民币20.0百万元(2021:人民币17.8百万元),较去年同期增加约人民币2.2百万元,主要是由于每平方米的租金上升所致。



物业管理服务

集团拥有一支专业物业管理团队为其下的光大金融中心及光大国际大厦提供管理服务,以提升物业的价值。报告期内,物业管理服务的收益约为人民币7.1百万元(2021:人民币7.4百万元),较去年同期下跌约人民币0.3百万元,主要是由于物业维保服务收入减少所致。



投资物业

集团的投资物业主要包括拥有或按租赁权益持有以赚取租金收入及╱或资本增值的土地╱或楼宇。于2022年6月30日,投资物业公允价值为人民币955.0百万元(2021年12月31日:人民币953.7百万元)。截至2022年6月30日止六个月的投资物业估值收益约为人民币0.7百万元(2021:人民币9.6百万元),较去年同期减少约人民币8.9百万元。



展望

于上半年,在周边疫情不稳定情况下,集团的物业租赁业务方面难免会受到影响,物业的租金收入面对下调压力,惟集团于去年已开始进行部署,今年以来已有新的租户。受益于中国光大集团的协同效应和「光大」品牌的知名度,集团一直与其保持长期友好合作,务求实现互利双赢,促进租赁业务的稳定发展。先前与光大集团股份公司订立的新框架协议,更是进一步加深了双方的合作关系,并提高了本集团的品牌影响力和资本市场议价能力。2022下半年,本集团会继续布置去扩大物业管理服务收入经营规模,积极物色具投资潜力的国内商用物业作收购,展望长远的投资回报。



展望未来,在各行各业备受冲击和影响的情况下,作为重要的民生服务行业,物业管理行业将扛起大旗,有序运营实现稳定增长,坚守质量筑牢发展根基,多元融合提升自身竞争力,表现出较强的抗周期和抗风险能力。在疫情防控常态化背景下,集团将抓住机遇,紧紧围绕多元化增值服务的目标加快推进相关工作,不断提升集团品牌形象和知名度,优化升级服务质量和用户体验。同时,计划在物管方面寻找新项目,以增加收入,提升可持续发展的能力,致力于保障整体股东的长远利益。





