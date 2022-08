Thursday, 25 August 2022, 10:31 HKT/SGT Share: 光大环境以创新促转型 领航「双碳」时代

香港, 2022年8月25日 - (亚太商讯) - 亚洲环保领军企业光大环境(257.HK)日前公布了今年上半年业绩,显示公司在挑战重重的经营环境中,仍然着力于加大科技创新投入,持续提升技术创新能力,强化科技成果转化及运用,彰显以“创新引领发展”的企业理念。



专利奖项荣誉不断



2022年上半年,公司在授权专利和科研奖项方面取得丰硕成果,共获授权专利175项(包括实用型专利132项、发明专利18项、软件著作专利13项、外观专利12项),截至2022年6月30日,公司累计获得授权专利1,495项,是全球在垃圾焚烧发电领域获得专利最多的企业。



上半年,公司的垃圾渗滤液精馏脱氮及氨氮资源化协同减碳技术通过科技成果鉴定,达国际先进水平。公司旗下中国光大水务有限公司参与的科研课题分别荣获2021年度环境保护科学技术奖一等奖以及2021年度江苏省科学技术奖一等奖。



创新体系持续完善



上半年,光大环境绿色科创板块继续基于香港、深圳、南京、青岛的「一院四城」研发体系,全力打造面向全球的绿色技术创新平台及技术转化平台,为集团战略转型、结构优化、新兴业务培育加速赋能。



公司还成立了前沿技术研究中心,探索清洁能源替代、非化石原料替代、废弃物高值化、碳捕集利用等前沿技术方向,积极助公司的绿色低碳转型。



上半年,光大青岛理工环境技术研究院取得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证,跻身国家认可实验室行列。



应用转化持续发力



上半年,公司绿色科创板块聚焦「面向传统业务、面向新业务、面向未来发展」三个方向推进研发工作,相关课题涵盖垃圾发电厂节能增效技术、渗滤液深度处理系统、智能物联网核心技术、卫星遥感碳监测技术、废塑料热解技术、生物质高效热解气化技术、小型化垃圾焚烧技术及设备等,为公司业务发展蓄势赋能,提供技术支持。



装备制造板块则聚焦推动技术应用转化工作,开展多项设备、技术及工艺研发课题,其中,位于浙江的环保项目应用了国产选择性催化还原(SCR) 脱硝技术,使用情况良好;位于四川的环保项目完成医疗废弃物焚烧技术的主体设备安装;位于安徽、江苏、四川等地的环保项目采用了高热值水冷炉排炉系统,并逐步推进设备安装及调试等阶段。近日迎来喜讯,光大环保技术装备(常州)有限公司成功入选国家级专精特新小巨人企业名单。



此外,光大照明板块的智慧园区管理平台融入「双碳」管理等功能,并已在光大照明智慧产业园试运行;智慧灯杆管理平台及管理系统已在多个项目推广应用;具有自主知识产权的智慧网关、单灯控制器、集中控制器及预制设备舱已投入生产并在多个项目中投入使用;学习台灯及教室灯已新增更多功能模块及产品种类,并在项目中投入使用。



「双碳」布局深入推进



光大环境以国家的「双碳」目标为指引,顺势而为,在「减污降碳」、「协同增效」方面着力探索,服务国家生态文明建设,实现绿色发展转型。



上半年,公司持续优化公司碳核算模型,完成了国家生态环境部6 个碳监测试点项目,并积极依托旗下环保项目开发碳资产及碳资产管理信息平台,取得阶段性成果。



「零碳」工厂建设方面,光大环境进一步优化厂房屋顶光伏设施,将「厂内光伏」试点项目的范围扩大至旗下更多项目,研究垃圾焚烧发电设施产生的「低碳蒸汽」热能利用,进一步增加绿色能源在各项目的总能耗占比,加强节能减排效果。



光大环境亦与南方科技大学合作,成功生产及研制百公斤级固态胺碳捕集材料,推进了研发「碳捕集」的相关技术。



光大环境深耕环保领域已近20年,创新一直是公司发展核心推动力。在「双碳」目标带动的新一轮行业机遇面前,光大环境拥有强大的创新基因、完善的创新体系和经过验证的科技创新能力,为实现绿色转型和高质量发展积蓄了强劲源动力。作为龙头企业,公司坚定不移走自主科技创新道路,也为行业树立了良好典范。





