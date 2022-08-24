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来源 Kingsoft Corporation Limited 金山软件公布2022年上半年及第二季度业绩 金山办公集团贯彻实施「多屏、云、内容、AI 和协作」的产品战略

游戏业务坚持精品化之路

香港, 2022年8月23日 - (亚太商讯) - 中国领先的软件及互联网服务公司金山软件有限公司（「金山软件」或「公司」，香港联交所股份代号：03888）公布截至 2022 年 6 月 30 日止未经审核之上半年业绩及第二季度业绩。



2022 年上半年，金山软件录得收益人民币 3,687.2 百万元，较上年同期增长 21%。其中，办公软件及服务业务的收益为人民币 1,795.7 百万元，同比增长 15%。网络游戏及其他业务的收益为人民币 1,891.5 百万元，同比增长 28%。来自办公软件及服务、网络游戏及其他的收益分别占总收益的 49%和 51%。 2022 年上半年毛利为人民币 2,970.0 百万元，同比增长 18%；经营利润为人民币 918.2 百万元，同比增长 24%。



2022 年第二季度，金山软件录得收益人民币 1,834.2 百万元，较上年同期增长 24%。其中，办公软件及服务业务的收益为人民币 924.6 百万元，同比增长 18%。网络游戏及其他业务的收益为人民币 909.6 百万元，同比增长 31%。来自办公软件及服务、网络游戏及其他的收益分别占总收益的 50%和 50%。 2022 年第二季度毛利为人民币 1,467.7 百万元，同比增长 22%；经营利润为人民币 418.7 百万元，同比增长 82%。



本公司董事长雷军先生表示：「虽然面临新冠疫情反复带来的挑战，我们保持战略定力，核心业务取得良好业绩。金山办公集团专注于服务组织级用户的数字化转型需求，关注个人用户的云办公应用体验，坚持技术立业、创新产品、深耕服务，强化营销渠道及生态能力，继续贯彻实施『多屏、云、内容、AI 和协作』的产品战略，进而取得了良好的经营成绩。游戏业务坚持精品化之路，专注技术创新和不断丰富游戏的文化内涵，进一步实现高质量发展。」



本公司首席执行官邹涛先生补充说：「二零二二年第二季度的总收益为人民币 1,834.2 百万元，同比稳健增长 24%，办公软件及服务业务同比增长 18%，主要由个人及机构订阅业务持续增长。网络游戏及其他业务同比增长 31%，主要来自二零二一年第四季度上线手游《剑侠世界 3》及《剑网 1 归来》的收益贡献。



业务回顾



办公软件及服务



第二季度，办公软件及服务业务的收益为人民币 924.6 百万元，同比增长 18%。个人办公服务订阅读业务持续增长，金山办公集团在持续优化云办公体验的基础上，积极针对特定用户场景研发和上线新功能，以驱动用户云服务使用活跃及付费用户数持续提升。公司继续推动会员长期化策略，超级会员数量继续保持增长。



金山办公集团满足政府和企业数字资产管理需求，加速其实现数字化转型。公司顺应各级政府政务办公数字化管理、端云一体化和移动化办公需求，深度兼容各级政府业务系统，协助政府部门持续完善政务办公信息化，实现电子文档集中管理、有效利用、高效协同及安全管控等目标。面对企业级数字化转型需求，核心产品在持续优化和优质服务助力下，专注解决用户文档上云及安全流转的业务痛点。



金山办公集团密切关注信创领域的产业变化，随着党政信创扩容下沉趋势显现，积极进行业务布局。在政策引导与行业需求驱动下，公司在行业信创领域渗透继续提升，以金融、能源、电信等领域为代表的行业信创客户对端云一体化产品需求不断加深。公司持续优化信创端产品流版一体高效融合的应用体验，推动产品竞争力进一步加强。



金山办公集团对广告业务继续保持战略调整策略，主动减少广告位数量及推送频次。广告业务专注提升点击质量，极力减少对用户的干扰，推动广告业务平稳逐步收缩。



网络游戏业务及其它



第二季度，网络游戏及其他业务的收益为人民币 909.6 百万元，同比增长 31%。旗舰端游《剑网 3》保持稳健。剑侠情缘系列手游《剑侠世界 3》自上年末于国内不删档测试以来的口碑和热度依旧不减。本季度，该游戏产品在港澳台市场表现优异。



第三季度，《剑侠世界 3》手游已于八月十日进行全平台公测并推出新门派，旗舰端游《剑网 3》将于八月二十八日举行十三周年庆典。公司通过持续的内容更新和技术创新来保持核心 IP 的活力。同时我们秉持企业责任，持续探索游戏的社会价值。由西山居自主研发的首款关注双相情感障碍的公益游戏《双相》，去年在海外上线之后获得了众多海外游戏权威机构的关注和奖项，该产品已于今年七月成功获发版号，在国内上线事宜也已提上日程。



雷军先生总结道：「第二季度，我们积极应对外部环境变化，通过持续加强产品及服务的能力，实现进一步发展。展望未来，我们将坚持『技术立业』，保持研发投入，并提升运营效率。我们将继续聚焦核心战略，坚持守正创新，为用户、合作伙伴赋能，为股东带来长期价值回报。」



关于金山软件有限公司



金山软件 (3888.HK) 是一家于香港联交所上市的中国领先的软件及互联网服务公司，旗下拥有金山办公、西山居和金山世游三家主要子公司。随着「移动互联网转型」的战略实施，金山软件在整体业务及管理模式等方面已完成全面转型，并形成以办公软件及互动娱乐为支柱、以云服务和人工智能为新起点的战略布局。公司在全球范围内有超过 7,000名员工，在国内享有重要的市场份额。更多详情，请浏览 http://www.kingsoft.com。



金山软件投资者关系:

吕 欧 电话：(86) 10 6292 7777 电邮：ir@kingsoft.com

如有垂询，请联络伟达公共关系顾问：

朱奥文 电话：(852) 2894 6315 电邮：kingsoft@hkstrategies.com





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