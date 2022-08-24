减亏金额35亿 为业务做减法 国美零售“轻装上阵”

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|Tuesday, 23 August 2022, 14:30 HKT/SGT
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香港, 2022年8月23日 - (亚太商讯) - 近日，国美零售（00493.HK，下称“国美”）披露的资产重组计划公告，这表明，今年下半年很可能是国美经营发展的一个重要节点，有望通过这次调整改革，对原有业务进行减负，“轻装上阵” 迈向第四季度。
目前，国美零售将立足于垂类模式，聚焦主业，即家电、消费电子产品零售领域。与此同时，公司也将与主业非关联或亏损业务从上市公司中予以剥离、出售或停止发展。
“主业非关联或亏损业务”，就是第一个大“包袱”。国美管理层表示，在过去近3-4个月的时间内，公司对长期无法盈利和现金流为负的业务进行了调整和剥离，紧接着对近期投入较大，但依然无法实现盈利或者现金流明显为负的业务，也进行了调整和剥离。利于资源集中于优势领域，从而夯实基本盘；同时，剥离亏损业务，则可以直接改善盈利质量，并补充流动性。
第二个大 “包袱” ，是亏损门店。国美计划关撤30%-35%的低效自营门店。为了进一步提升门店经营效率，国美零售还将重新规划线下场景，包括功能、品类、场景、人效等多个维度。本轮调整预计会在9月底,最晚10月份完成，会大幅度减少公司的亏损，提升盈利能力。此外，国美方面还表示，将会进一步强化头部品牌的深度合作，同时扩展腰部品牌的建设，有效提升库存周转效率。
做两次减法，虽然短期对国美来说会带来波动影响，但是，长期来看，对公司长远发展有利。甩掉两个大 “包袱”，国美零售合计减亏35亿元。可以说国美没有了后顾之忧，可以投入更多精力在优质盈利的业务上，做深、做精、做好，亏损收窄，甚至扭亏为盈。通过调整优化，国美预计门店的坪效和人效将大幅提升40%-50%，毛利率提升3%左右，费用额大幅下降30%以上，库存周转率提升40-50%以上。
综合来看，从国美此次 “大刀阔斧” 的改革力度及目标的颗粒度，不难见出其力图破局的决心和态度，同时也是对自身的深度改革，能给未来成长带来了想象空间。正如公开信中所讲，要相信未来，抱有进取的心态。
话题 Press release summary
部门 消费者
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