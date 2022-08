Tuesday, 23 August 2022, 14:20 HKT/SGT Share: 创新模式 效率提升 国美零售第四季度盈利在望

香港, 2022年8月23日 - (亚太商讯) - 2022年被视作最难的一年,市场环境不确定性加剧,越来越多的企业加入转型“自救” 大潮,“韧性成长” 和降本增效成为关键词,聚焦主业、修炼内功、构建长期竞争优势成为共识。在这轮洗牌加速、秩序重构的新周期中,国美零售(00493.HK,以下简称“国美” )亦果断出手,求新求变。

(数据来源:公司财报;注:除2021年数据之外,其他均为预估值)

盈利模式创新 注入优质资产



国美近日公布资产注入公告,同时创始人黄光裕发布2000余字的公开信,表示将战略聚焦主业、剥离亏损业务、追逐盈利的总体方针和计划。在公开信中,黄光裕提出未来三年实现“1+1+1“ 战略发展目标,即2023年实现较高盈利并达到以往较高水平,2024年达到历史最好水平,2025年明显超越历史最好水平。这也就意味着,通过创新盈利模式并注入优质资产等措施,今年很可能是国美零售积极转向的一个经营拐点。



一方面,在专注家电及电子零售主业的基础上,国美零售将打造包括展(线下精品体验)、销(线上线下全渠道自营+共享型供应链)、家庭电子类产品一体化解决方案、泛家电延伸产品及增值服务(送装、售后、延保、付费会员经营等)等在内的五类主要盈利模式。



另一方面,通过注入优质资产,改善资产结构,提高盈利水平;同时完善国美新零售的线上线下一体化布局,并带来一系列协同效应。例如,最新公告披露的国美商都、湘江玖号以及安迅物流控制权等优质资产将注入上市公司体系内。



值得一提的是,据本次公告介绍,关于上述两项物业的权益,将在不摊薄中小股东权益和不增加上市公司现金压力的前提下,以大幅优惠的价格将国美商都、湘江玖号两处物业产权注入上市公司,从而大幅优化上市公司资产充足率,并增强融资能力。



另外,据分析师会议介绍,作为深耕大件物流35年的安迅物流,目前仍保持盈利,且预期未来五年的营收将保持20-40%的年复合增速,且净利持续增长。公司管理层分析认为,物流业务与上市公司主业高度协同高度相关,将安迅物流注入上市公司既有利于进一步加强公司零售与物流业务的协同性,又对集团构建完整的供应链物流能力、提升供应链效率乃至企业整体运营都有极大的裨益。



此外,公司还将加强科技赋能,以提升全流程的消费体验及运营效率。



效率提升 盈利逐步兑现



线下门店是新零售模式落地的根基,也是国美零售业务体系中的战略性入口,毫无疑问是其将要发力的重心之一。公司拟改造或新开大约100家城市展厅型门店、继续快速拓展加盟门店,以 “自营+加盟“ 相结合的方式,维持对现有全国770多个城市的覆盖。另一方面,为了进一步提升门店经营效率,国美零售还将重新规划线下场景,包括功能、品类、场景、人效等多个维度。此外,国美方面还表示,将会进一步强化头部品牌的深度合作,同时扩展腰部品牌的建设,有效提升库存周转效率。



据公司管理层透露,经过本次战略调整,预计门店的坪效和人效将大幅提升40%-50%,毛利率提升3%左右,费用额大幅下降30%以上,库存周转率提升40-50%以上,经营现金流大幅正向提升,EBITDA实现大幅增长。



有市场机构参考过往历史数据,并结合公司设定的目标及披露的一些相关指引,包括毛利率及费用等核心指标潜在改善空间,对其未来对其未来几年的业绩进行简单地毛估如图。



需要指出的是,由于疫情冲击,基于保守估计,将2020-2022年收入复合增速设为5%左右,其中2022年由于疫情及资产重组等多因素影响,预期将会明显收缩;而2023-2025年,假设国美零售战略调整开始进入逐步兑现阶段,给予其收入复合增速约10-15%。





