招金矿业上半年产能全面恢复，归母净利大增493.4%

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香港, 2022年8月22日 - (亚太商讯) - 招金矿业股份有限公司 (「招金矿业」或「公司」，股份代号：1818，连同其附属公司「集团」) 公布截至2022年6月30日止6个月之中期业绩。上半年，面对国际局势动荡、国内疫情多点散发、美国频频加息等诸多困难和挑战，公司通过强管理、稳经营，生产经营持续向好。公司强化组织调度，精准施策、重点帮扶，全力推动骨干企业释放产能效益。上半年，共完成矿产金产量8,651.78 千克（约27.81万盎司）,同比增长62.23%，其中自产金产量6,514.49千克（约20.94万盎司），同比增长53.25%。上半年，公司完成营业收入35.36亿元，同比增长1.41%；股东应占溢利1.07亿元，同比增长493.40%；净利润2.10亿元，同比增长119.83%。公司各项关键指针实现时间、任务「双过半」，全公司整体生产经营保持了稳中有进、稳中有升、好于预期的良好局面。
上半年，公司累计完成基建技改项目投资人民币1.43亿元，夏甸金矿超万米主斜坡道工程实现全线精准贯通，超千米皮带运输「大动脉」实现一次性试车成功，为企业增产扩能提供了坚实保障；金亭岭草沟头矿区改扩建工程、大尹格庄金矿尾砂综合利用项目等按计划施工；公司重点建设项目海域金矿顺利通过应急管理部安全设施设计审查，已于近期取得正式批复，项目进入全面建设的快车道。
上半年，公司不断加大勘查开发力度，共完成地质探矿投资人民币0.45亿元，探矿新增金金属量16.01吨。特别是大尹格庄金矿深部探矿取得新突破，3100米处见矿表明招平断裂带3000米深度仍具备成矿的有利条件，这是公司探矿增储工作向前迈出的关键性一步，为公司在招平断裂带深部找矿勘探和采矿权扩界提供了地质依据。同时，公司坚持安全生产重塑形象不动摇，扎实开展双体系、网格化、职工培训、风险隐患排查治理等各项工作，上半年共完成安全环保投入人民币1.04亿元，本质化安全水平不断提升。
下半年，公司将继续坚持「打基础、利长远、强管理、提业绩」不动摇，以业绩为导向，提质增效、提速扩面。同时加大投资开发力度，做好开发项目团队建设、组织保障，积极抢占优质资源，致力于打造世界一流黄金矿业公司，以优异的业绩回报社会，回馈股东及全体投资者而砥砺前行。
话题 Press release summary
部门 金属，矿产
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