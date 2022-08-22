Sirnaomics获纳入恒生指数系列成份股

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|Monday, 22 August 2022, 09:49 HKT/SGT
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香港, 2022年8月22日 - (亚太商讯) - Sirnaomics Ltd.（“Sirnaomics”或“公司”，股份代号：2257.HK），一家行业领先的专注于探索及开发RNAi疗法的生物制药公司，宣布公司将获恒生指数有限公司纳入八个指数成份股，包括恒生综合指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数、恒生港股通非AH股公司指数、恒生医疗保健指数及恒生小型股（可投资）指数，相关变动将于2022年9月5日（星期一）起生效。
恒生综合指数是反映香港股票市场最有影响力的股价指数之一，涵盖在香港联合交易所有限公司主板上市证券总市值最高的95%，提供了一项全面的香港市场指标。恒生综合指数可以用作发行指数基金、互惠基金及表现量度基准，有助全球及本地投资者制定投资策略。公司获纳入恒生综合指数后，公司的股票将有资格在“港股通”上交易，而“港股通”是香港与中国内地资本市场投资者之间的股票买卖和投资渠道。恒生港股通指数旨在反映通过港股通渠道可以投资的香港主板上市证券的整体表现。指数的选股范畴包括经港股通买卖之合资格股票，并额外加入流通性筛选，务求予中国内地投资者提供一项更具投资性的指标。
此次获选为恒生指数有限公司上述指数系列的成份股，将有助于公司引入更多元化的投资者，提升股票流动性及在资本市场之知名度。展望未来，公司将继续致力于探索及开发RNAi疗法，为患者谋求福祉，并为股东创造价值。
关于Sirnaomics
Sirnaomics是一家RNA疗法生物制药公司，公司候选产品处于临床前及临床阶段，专注于探索及开发创新药物，用于治疗存在医疗需求及庞大市场机会的适应症。Sirnaomics是在中国和美国均拥有重要市场地位的首家临床阶段RNA疗法生物制药公司，且是首家将其核心产品STP705的RNAi疗法在肿瘤学领域取得积极IIa期临床结果的公司。如欲了解更多关于公司资讯，可浏览：www.sirnaomics.com。
投资者关系：
叶永基
Sirnaomics中国区首席财务官
电邮：NigelYip@sirnaomics.com
美国传媒查询：
Alexis Feinberg
电话：+1 203 939 2225
电邮：Alexis.Feinberg@westwicke.com
亚洲传媒查询：
李耀荣
电话：+852 3150 6707
电邮：sirnaomics.hk@pordahavas.com
话题 Press release summary
部门 制药及生物技术, 健康与医药
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