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来源 IVD Medical Holding Limited 华检医疗控股公布二零二二年中期业绩 以丰富的产品组合及庞大的分销网络 抓紧行业发展机遇

香港, 2022年8月22日 - (亚太商讯) - 中国领先的体外诊断（「IVD(1) 」）产品分销商华检医疗控股有限公司（「华检医疗」或「集团」； 股份代号：1931）公布截至二零二二年六月三十日止六个月（「报告期」）之中期业绩。



报告期内，尽管中国内地为应对新型冠状病毒疫情而关闭医院及采取其他检疫及社交距离措施，导致终端客户对IVD产品的需求暂时减少，凭借集团具竞争力及多样化的产品组合、庞大的分销网络及持续增长的维修业务，集团仍录得收益人民币1,176,557,000元（二零二一年六月三十日止六个月：人民币1,186,791,000元），与去年同期维持在相若水平。集团的毛利较去年同期提升11%至人民币266,423,000 元，同时，毛利率亦较去年同期增加2.4个百分点至22.6%，有关增加主要由于IVD分析仪的购买价格下降及维修服务收益增加，且维修成本相对稳定。集团的期内经调整溢利受毛利率上升带动，录得人民币96,773,000元，较去年同期增加6.7%。董事会已决议派付截至二零二二年六月三十日止六个月之中期股息每股2.729港仙。



华检医疗主席何鞠诚先生表示：「二零二二年，尽管医疗行业继续受疫情影响，营商环境备受考验，我们竭力克服挑战，优化业务营运。在分销业务方面，我们于今年四月成功与希森美康签订五年期独家分销协议，同时，我们亦致力扩大分销网络及医院覆盖范围，进一步巩固行业地位。此外，我们的维修业务一直维持稳定发展，收益持续录得增长，毛利及毛利率均得到大幅提升。未来，我们已准备就绪把握未来的行业增长机遇，致力为各股东带来更佳及长期的回报。」



业务回顾

集团为中国领先的IVD产品分销商。集团亦参与自有品牌IVD产品的研究、开发、生产及销售。



分销业务

分销IVD产品为集团业务的基石，其主要涉及向分销商、医院及医疗机构以及物流提供商等客户分销IVD分析仪、试剂及其他耗材。报告期间，分销业务录得收益为人民币1,097,468,000元，毛利亦较去年同期上升3.1%至人民币216,907,000元。



透过多年营运，集团已建立庞大的分销网络，覆盖中国29个省份、直辖市及自治区，医院覆盖范围广泛。截至二零二二年六月三十日，集团于其已建立的分销网络中拥有204名直接客户（包括医院及医疗机构）以及908名分销商。



集团透过全资附属公司威士达医疗有限公司（「威士达」）分销IVD产品。自一九九七年以来，威士达为中国境内希森美康凝血产品的全国独家分销商，拥有独家分销权，亦从其他领先国际品牌中采购多样化的IVD产品组合，并在中国分销。于二零二二年四月一日，威士达与希森美康新签订五年期独家分销协议，协议期限有效至二零二七年三月三十一日。该协议有助进一步稳固威士达与希森美康之间的长期优质合作。



同时，集团已向市场提供由希森美康生产的四类血栓标记物(2) 。该等产品采用高敏化学发光技术，可有助于提早诊断血栓形成及纤溶。



此外，集团向医院的临床实验室提供解决方案服务，这使集团得以与当地执业医师建立及维持直接联系，令集团紧跟医疗实践最前沿及了解IVD产品市场需求。于二零二二年上半年，集团向八家中国三级医院提供解决方案服务。



维修服务

集团自向希森美康凝血分析仪的终端客户提供维修服务。于二零一七年，威士达及希森美康就向其终端客户的凝血分析仪提供维修服务订立维修服务协议，主要为医院及医疗机构提供维修服务，通常包括维护及维修服务、安装服务及终端客户培训。报告期间，维修服务一直获得持续稳定发展，录得收益为人民币77,286,000元，较去年同期增长27.8%，毛利提升70.2%至人民币48,388,000元，毛利率亦较去年同期增加15.6个百分点至62.6%。



自有品牌产品业务

集团亦参与在其自有品牌下研究、开发、生产及销售IVD分析仪及试剂。旗下自有品牌的IVD试剂乃由苏州德沃生物技术有限公司及贝知（上海）医疗科技有限公司生产，而IVD分析仪则由集团设备制造商艾维德医疗器械（上海）有限公司及朗迈（山东）生物技术有限公司生产。另外，集团还分销自主开发的自有品牌下IVD产品，主要包括即时检验IVD检测类别项下的IVD分析仪及试剂、质谱及微生物学。



展望

未来，集团将继续巩固自身于中国IVD行业的领先地位。为了达到这个目标，集团将透过多样化的产品类别以及扩大品牌覆盖范围以不断丰富产品组合，并进一步扩展分销网络及医院覆盖范围，以把握IVD市场的高增长潜力。



同时，集团将通过增强提供解决方案服务的能力以继续发展分销业务。透过担任医院临床检验科的总供货商，集团参与实验室场地的设计、提供IVD产品集中采购服务、开展实时存货监控及向临床实验室提供其他售后服务。集团亦计划雇用更多销售人员推广及营销集团的解决方案服务，并从各品牌吸纳更多IVD产品，加强集团在集中采购方面的优势。为提高品牌知名度，集团亦将继续参加国家及地方IVD研讨会以及学术会议。



此外， 集团认为强大的研发能力对集团日后发展及可持续增长至关重要，将通过购买设备、仪器及聘用相关领域的专家等，投入更多资源，进一步提升研发能力，且将开展研究项目以进一步开发具市场潜力的自有品牌IVD产品。集团致力于进一步加强产品质量管理，优化自主开发产品的性能及适用性，以提升市场竞争力。



首席运营官梁景新先生亦指出：“基于人均医疗支出的增长及政府对行业技术发展的支持，集团持续看好中国医疗市场的发展前景，尤其是医疗器械市场。我们凭借具竞争力且多样化的产品组合、庞大的分销网络，以及广泛的医院覆盖范围，有信心把握各个潜在机遇。与此同时，我们会继续加强旗下针对医院的解决方案服务，并进一步提升自有品牌的研发能力，稳固行业的领先地位。”



注释

(1) IVD，” In Vitro Diagnostic” 或「体外诊断」，包括在从人体采集的血液或组织等样本上开展的检测

(2) 4类血栓标记物：1)凝血酶－抗凝血酶复合物，2）纤溶酶－α2纤溶酶抑制物复合物，3）血栓调节蛋白，4）组纤溶酶原激活物－纤溶酶原激活物抑制－1复合物。



关于华检医疗控股有限公司

华检医疗控股有限公司（「华检医疗」或「集团」）是中国领先的IVD产品分销商，旗下主要包括威士达医疗有限公司、达承医疗设备（上海）有限公司、艾维德中国有限公司、苏州德沃生物技术有限公司、朗迈（山东）生物科技有限公司及贝知（上海）医疗科技有限公司等附属公司。集团的分销网络覆盖全国29个省份、直辖市及自治区。集团为希森美康凝血产品在中国的全国独家分销商，并为其终端客户提供器材维修服务。华检医疗同时研发自有品牌的IVD分析仪及试剂，并参与其生产及销售。华检医疗亦向医院的临床实验室提供集中采购解决方案服务。



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