福寿园公布2022年中期业绩：深化「互联网+殡葬服务」 向健康及高质量发展



香港, 2022年8月20日 - (亚太商讯) - 中国领先的殡葬服务提供商 -- 福寿园国际集团有限公司(「福寿园」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」；股份代号：1448) 公布截至2022年6月30日止六个月(「回顾期内」) 之中期业绩。



2022年上半年，奥密克戎病毒来势汹汹，为尽早切断传播链，全国多地按下了慢进键、暂停键，以「动态清零」的方式平衡着公共卫生安全和经济社会运行。在严峻复杂的防疫形势下，集团于上半年保持平稳发展，总收益为人民币906.4百万元；实现净利润人民币327.0百万元，其中拥有人应占溢利及全面收入总额人民币261.1百万元。董事会拟向股东派发2022年中期股息每股5.64港仙，以回报广大投资者的信任与支持。



「数字陵园 . 慧心谷」正式启动 「互联网+殡葬服务」深化融合

「互联网+殡葬服务」已渐渐成为行业新业态，数字陵园的研发应用正是传统转型的深化融合模式。2022年上半年，福寿园国际集团正式启动「数字陵园 . 慧心谷」项目。这是继「云祭扫」、「云祈福」、「云纪念」平台打磨之后，全新推出的秀外于山水、慧中于科技、根植于文化的数字化一体服务设施。以集约化和生态化理念，通过数字化载体，承载精神层面的服务，有效解决了资源稀缺和逝有所安需求之间的矛盾。



「慧心谷」主题园通过数字化赋能，提出了新一代的墓园产品概念，踏出了从现代人文纪念园向未来生命数字公园发展的坚实一步。园区不仅通过立体化的空间打造，提升了土地的使用率；还通过水晶墓碑的创新，进一步打开了墓葬与艺术的边界，实现了空间类产品到情感类产品的跨越。此外，智能互动屏幕的使用、数字九礼等智能祭扫服务的配套、在线陵园的数字孪生等一系列的科技赋能，丰富创新了纪念载体形式，打开了生命纪念的全新维度。。



此外，在疫情常态化大背景下，集团持续加速健全完善其他互联网云系列产品。一是企业端管理创新科技赋能，公司的全资子公司「福寿云」科技开发完成了基于数字孪生的物管平台；二是持续优化提升云纪念服务，完成了从「云祭扫」到「云纪念」的蜕变，服务平台迭代到3.2版本。今年清明期间，服务平台的用户使用数量超过100万次，创下历史新高。



EPC模式广泛推广 项目收购稳步推进

公司全资子公司天泉佳境逐步在集团内推广EPC模式。EPC模式的推行，充分体现了集团内部资源整合的优势，大幅降低了设计到施工的沟通成本，增加对工程项目的全过程管理效率，减少了不可控因素。未来EPC模式的不断成熟还可以对集团外项目输出服务，并逐渐衍生出专业的殡葬设施代建业务，在目前国内殡葬设施建设需求日益扩大， EPC模式的建立、发展对未来开拓集团新的服务内容，拉动新的价值增长，有着积极的推动作用与战略意义。



今年上半年，福寿园完成了对辽宁观陵山艺术园林公墓有限公司余下10%股权的收购，现已成为该项目的全资股东。集团亦完成了对涿鹿隆晖元宝山开发管理有限公司的第二次增资，增资完成后集团对该项目的持股比例达到51%。此外，在殡仪领域不断探索B2B业务合作模式，成功与数个合作伙伴签约提供服务外包或托管运营业务。



生前契约签约创新高 环保火化机自主创新走出国门

殡仪业务方面，集团继续以防腐整容、遗体SPA、环保纸棺、礼仪服务为重点，着力推行涉遗服务、创新服务，提升技术、文化内涵，满足客户差异化，多元化的服务需求，引领行业发展。同时，集团进一步扩大和优化集中采购的范围和流程，并积极推行文创产品战略。通过对殡仪传统用品进行文化、品牌赋能，推动「实用产品」向「文创产品」转型，提升客户的消费体验和满意度。



生前契约服务能帮助集团提早锁定客户，为殡仪和墓园带来稳定的客户储备。尽管本期间内疫情反复对生前契约业务的达成带来了诸多挑战，但签约量再创新高，回顾期内，累计签订7,834份合约，较上年同期增长17%（2021年同期：6,694份合约）。



集团的环保火化机业务集研发设计、自主生产、全面配套及售后服务为一体，生产智慧环保火化设备及尾气净化处理系统。回顾期内，集团聚焦产品的创新性和环保性，通过自主研发，以及和上海交通大学和同济大学分别开展的研发合作，引入大数据人工智能技术和模糊控制技术，不断提升和丰富「洁升」牌智能环保火化设备及尾气净化处理系统的产品质量和功能。另一方面，集团努力拓宽市场，本期间内与经销商签订了数台火化机、尾气系统和若干辅助设备的销售合作协议。



福寿园国际集团有限公司董事局主席兼执行董事白晓江先生表示:「现时，福寿园的发展已进入全新阶段，从殡葬综合服务商升级为生命服务综合运营商。在庞大的殡葬和生命服务需求和市场前景下，凭借业界领先的运营理念，多引擎驱动及规模拓展的策略，福寿园将进一步在服务延展、科技引领、文化创新等领域多点发力，来满足不同客户多元化、差异化，特别是精神层面的服务需求，致力于本企业的持续、健康、高质量发展。福寿园将继续坚守「以人为本，文化为根」的企业宗旨，发挥生命服务优势，坚持提供惠民服务，做好人文纪念传承。福寿园将努力探索未来行业的发展新模式，坚持承担社会责任、助力完善殡葬设施，推进绿色殡葬改革，实现人与环境和谐共生，为人民美好生活而努力，为广大股东创造更理想的回报。」





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