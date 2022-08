晶门半导体公布2022年中期业绩：销售额增长45.1%至108.5百万美元

香港, 2022年8月19日 - (亚太商讯) - 晶门半导体有限公司(「公司」;港交所股份编号:2878)今天公布公司及其附属公司(统称「集团」)截至2022年6月30日止6个月(「回顾期内」)之中期业绩。



回顾期内,市场对集团产品的需求仍然强劲。集团因进行策略性采购,成功调整产品组合,重点发展高端产品,缔造了出色的表现和业绩。集团销售收入增长强劲,期内总销售额约108.5百万美元,较去年同期增长超过45.1%(2021年上半年:74.8百万美元)。收入增加是由于集团将其产品重点转移到提供更高价值和更复杂功能的产品上。毛利和毛利率分别为42.2百万美元和38.9%(2021年上半年:分别为29.1百万美元和38.9%)。毛利大幅增长主要是由于在回顾期内的产品组合改变。本公司拥有人应占溢利21.8百万美元,(2021上半年:10.7百万美元)。



业务回顾

回顾期内,尽管大中华地区内各市的封锁措施和各种旅游限制仍然普遍,但全球经济活动复苏和客户习惯改变,推动大众对电动汽车和5G智能手机的需求,加上可穿戴设备和AIoT/IoT装置需求持续稳定,均使集团受惠。由于2022年上半年全球半导体需求依然强劲,原材料和采购成本均有所增加,导致行业整体销售价格上升。为解决芯片组件短缺问题,于2021年初,本集团与领先的海外晶圆代工厂达成协议,依托彼此建立的关系维持稳定的芯片组件供应,以支持集团产品于2022年的需求。



新型显示

期内,集团新型显示IC产品的销售额显著增长,这是由于产品组合有所改善以及将产品重点转移到高端产品上。需求增长来自欧洲及北美市场的电子货架卷标。电子货架卷标不仅在欧洲及北美普及,在亚洲国家亦成为新兴趋势。集团与元太科技工业股份有限公司(「元太科技」)携手合作,为用于电子货架卷标和零售标牌的新一代电子墨水专用平台Spectra™ 3100,共同研发出崭新的显示IC解决方案。于2021年,集团取得重大技术突破,研发出能够四色显示的电子货架卷标。预计四色显示将于2023年推出,届时将进入量产以用于先进彩色电子纸墨水屏(ACeP)的显示IC产品。为进一步开拓电子标牌和电子阅读器市场,集团开发了特定的驱动IC,预期即将开始量产。



OLED显示

集团是全球领先的PMOLED显示驱动IC厂商,按2021年及期内付运量计算,属全球领先的供货商。期内,集团的OLED显示业务受惠于PMOLED可穿戴设备、智能家居解决方案和物联网(IoT)╱人工智能物联网(AIoT)解决方案强劲的市场需求。用户对该些设备要求有更多功能, 加上产品升级,为需求带来动力。



集团的下一代显示技术里程将会是使用大量在低温多晶硅(LTPS)背板上排列的微小micro-LED芯片而制成的Micro-LED显示。晶门半导体是mini/micro-LED应用的先行者,其中,用于50至100英寸室 内显示标牌的mini-LED DDI解决方案自2018年至今一直在量产,于英国和美国地铁站的曲面显示标牌中使用。随着全球高级电子消费品市场不断扩大,预期本集团mini/micro-LED IC产品的订单将有所增长。



移动显示及移动触控

晶门半导体提供并不断开拓多种移动显示及移动触控IC解决方案。期内,尽管市场对消费电子产品的需求减少,连带使移动显示器的需求下跌,但移动触控IC产品不论销量还是平均售价都有显著增长。这完全抵销了移动显示器需求下跌所带来的负面影响,使销售收入较2021年上半年有大幅度增加。



于2021年,作为集团最新研发的专有方案,集团推出了其首个全彩色内嵌式触控显示(TDDI)驱动IC,专门用于可穿戴装置和物联网应用,功能卓越,兼具高成本效益和低功耗的优点。此外,集团的MIPI局部调光IP已准备好商品化,预定于2022年第四季推出市场。此外,本集团正在与一家领先的中小型TFT-LCD显示器面板厂商,联合开发人机接口显示平台,以充分利用集团领先的TDDI技术优势。此IC解决方案预计将于2022年第三季进入量产。



大型显示IC

本集团提供多种大型显示驱动IC解决方案,支持显示器、笔记本及大尺寸电视等应用。期内销售收入较2021年上半年为低,这是由于新冠疫情和客户偏好改变。本集团推出了应用于165Hz高刷新率电竞机种游戏显示屏和8K高清电视的高速点对点(P2P)显示驱动IC,其采用了崭新的架构,数据传输速度高达3.6Gbps。高端娱乐市场正蓬勃发展,这最新的高速接口产品将能提升集团之产品价值及在市场内的知名度。



展望

期内,虽然全球供应链问题和芯片短缺未如2021年严重,但芯片价格仍维持在较高水平。尽管物流和原材料成本价格压力不断加大,但集团仍将继续为客户开发和提供增值产品。为保持集团业务增长和提高全球知名度,集团正努力开发支持七种颜色的崭新电子纸显示器IC解决方案,并努力为电子阅读器市场提供新颖的显示IC解决方案。随着集团的mini-LED显示IC产品上市,我们将向一线客户加强推广,以扩大集团的市场份额。



集团积极把握游戏机控制器市场的发展趋势,计划为玩家提供前所未有的游戏体验。为捕捉元宇宙的市场潜力,我们打算发挥集团在高速和高分辨率显示IC技术方面的能力,开发增强AR和VR产品。随着尺寸更大的高分辨率电视陆续上市,集团正实施推广计划,以建立稳固的市场地位。



晶门半导体有限公司行政总裁王华志先生表示:「过去一年,新冠肺炎持续爆发、物流延误、瓶颈和运输成本上升,全球供应链和芯片短缺的压力仍然存在,但集团能够成功对抗这些挑战。高效的供应链管理确保了集团平稳的营运和长期发展,同时集团坚持创新、努力执行发展战略,对市场趋势高瞻远瞩,缔造了出色的表现和业绩。作为公司发展策略的一部分,我们将继续专注于为我们的客户创造价值,同时从不断变化的趋势中寻找机会。」





