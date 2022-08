Thursday, 18 August 2022, 19:29 HKT/SGT Share: 中国中免香港公开发售足额,国际配售已获机构高倍数认购

香港, 2022年8月18日 - (亚太商讯) - 2022年8月15日,中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“中国中免”)在香港刊登并派发境外上市外资股(H股)招股说明书,开始全球发售。





近日,中国中免在北京召开全球发售新闻发布会,正式启动港股招股。中国中免董事长及执行董事彭辉先生、执行董事及总经理陈国强先生,执行董事及常务副总经理王轩先生,副总经理、董事会秘书及联席公司秘书常筑军先生,总会计师于晖先生出席新闻发布会,与境内外数十位媒体记者进行沟通交流。



发布会上,公司保荐代表人向新闻媒体介绍了本次H股发行的概要。本次中国中免在香港联合交易所面向海内外投资者计划发行约1.03亿股H股股份,股票代码为HK.1880,发行价范围为143.5港元至165.5港元。招股于8月15日(星期一)开始。



与此同时,令人关心的认购中国中免的基石投资者名单也正式官宣。据悉,中国中免成功引入9家基石投资者,主要为主权基金,境内外大型长线基金,大型央企及知名消费行业企业等。投资者包括:中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、AMOREPACIFIC集团、中远海运(香港)有限公司、融实国际控股有限公司、上海机场投资有限公司、泸州老窖股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、海南自由贸易港建设投资基金有限公司及Oaktree基金。



中国中免管理层表示,为巩固全球最大的旅游零售运营商的领先优势,公司将持续筑高现有业务的竞争壁垒,巩固行业领导地位,包括继续发展离岛免税业务、继续拓展国内传统渠道、进一步发展高质量的有税业务。将积极拓展增量业务机会,探索更多盈利增长机遇,包括拓展建设旅游零售综合体、抢先开设市内免税店、开拓海外渠道。将利用资本运作,深化上游供应链和国内外市场的竞争优势,即通过直接和上游品牌合作或投资并购等方式,朝供应链上游拓展,同时寻求国内和海外市场收购机会。将进一步强化包括运营管理、采购能力、供应链管理(物流配送)、信息管理及数字化、市场营销等核心能力建设,为持续发展提供动力。将吸引并保留高素质的战略人才,保障企业人力资源。



对于本次H股上市,公司管理层也回答了媒体和投资者关心的问题。



针对赴港上市对公司可能产生的积极影响,公司表示,实现国际化是公司发展过程中相对重要的长期战略目标之一。香港拥有开放且成熟的资本市场,多年来得到国际投资者的广泛认可。此次赴港上市,一是有助于进一步提高公司的品牌影响力及国际市场知名度,助力公司巩固全球旅游零售商的龙头地位。二是有利于公司搭建境内、境外双融资平台,通过国内外资本的加持促进公司进一步发展。三是利于筑高公司的资本壁垒,使公司有望将更多资金用于海口国际免税城、三亚国际免税城一期二号地、市内免税店等项目的建设中。四是将助力公司国际化及海外业务拓展的持续推进。



对于是否会参考中国消费者旅行地喜好而布局店址,中国中免表示,自1984年成立以来,公司一直围绕消费客群的变化和消费者需求的变化拓展业务。当前,越来越多的中国人走出国门,中国游客已成为全球免税行业或全球旅游零售行业的主要消费客群。此前,公司跟随中国游客在海外开设并运营了9家免税店,均取得了良好的效益。下一步,公司将继续围绕主要客群即中国游客,在其热门的旅游目的地开设店铺,进而提升公司效益,并为股东带来更好的投资回报。



关于近期海南疫情对中国中免的影响,公司表示,海南疫情影响仅在短期,从中长期看不会对公司经营造成更大影响。2021年及2022年3-5月,海南及上海等地陆续出现了几次疫情。面对挑战,公司从线下、线上全面发力,保持经营业绩稳定发展。具体看,2021年海南省整体客流仅达到疫情前97.4%的水平,但公司仍在海南创造了471亿元人民币的收入,收入规模较2019年翻了2.5倍。此外,在2022年3-5月,因疫情影响公司经营受到一定冲击,但在5月下旬,公司经营已快速恢复。进入6月,公司销售环比大幅提升,当月营收同比增长13%。且在2022年上半年,公司主营业务毛利率较去年下半年环比提高5.5个百分点,并持续保持稳定。可以预见的是,今年下半年及之后,公司将实现海口国际免税城、三亚国际免税城一期二号地等多个新项目的落地,这将为公司业务扩张带来新增量。此外,从中长期看,公司已在市内店、口岸等渠道做了充分的布局,未来亦将成为新的增长点。



中国中免18日中午截止认购,据悉香港公开发售已足额,散户及孖展认购踊跃。此前,上周五开簿不到1小时,公司国际配售部分已足额,国际及中资意见领袖型机构均积极下单参与公司此次H股发行,簿记仅两日传闻已实现高倍数订单覆盖。





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Aug 17, 2022 11:23 HKT/SGT 免税第一股中国中免获机构追捧已超购 政策利好备受瞩目 Aug 16, 2022 11:19 HKT/SGT 本港今年最大IPO 中国中免(1880.HK)国际配售足额