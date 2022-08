「台湾食品全球GO」首发亚洲连环购

Thursday, 18 August 2022, 11:00 HKT/SGT Share:

新加坡 , 2022年8月18日 - (亚太商讯) - 看准后疫情解封商机,台湾经济部投入各项资源,携手外贸协会启动「台湾食品全球GO计划」,推出一系列营销活动,协助台湾食品业者冲刺海外市场。



首发活动选定昨(17)日在新加坡乌节希尔顿酒店,透过视讯与台湾、韩国、越南、马来西亚业者代表,举行活动誓师大会,向大家宣告活动即将起跑。与会的重要贵宾包括驻新加坡台北代表处经济组组长吴文忠、新加坡台北工商协会副会长吕玉静。



台湾经济部国际贸易局江文若局长表示,台湾食品业具有产品多元化、研发创新及弹性客制化生产的能力,受到各国买主肯定及消费者青睐,糕饼凤梨酥及饮料珍珠奶茶更是风靡全球,成为代表台湾的国民食品,是国外观光客来台必买必尝的食品,现在因为疫情关系无法来台,经济部将透过「台湾食品全球GO计划」,将台湾健康、安全的食品推向全球,一解各地民众对台湾食品的怀恋之情。



外贸协会王熙蒙秘书长则指出,台湾食品以往主要销售到华人市场,近来业者开拓西方市场有所斩获,已成功打入当地大型连锁卖场,未来外贸协会推动「台湾食品全球GO计划」,将动员驻外单位,按照食品业者拓展市场需求,有计划将台湾食品由亚洲国家出发,拓展至北美国家,再扩大至欧洲与大洋洲,提升国际知名度,扩大食品出口。



与会的海外买主皆是该国指标性的进口商或通路商,包括韩国的SC Korea和E-MART,越南的SATRA Group和Novaland Group,马来西亚的Shiny和悦旺贸易,及新加坡的NTUC Fairprice Supermarket和Rezk Connects。



记者会现场并陈列包括度小月、太阳堂、竹叶堂、小林煎饼、三叔公、鸿福食品、欧客佬、宗鸿、宝田、台湾烟酒、美可、泰山及维喆等13家公司产品,展现台湾食品的多元化。



台湾贸易中心吴主任说明,我们一直致力于将台湾食品带进来新加坡,台湾厂商在质量控制方面下了很大的工夫,深受新加坡消费者喜爱。九月在百美超市将登场「台湾食品节」,届时多家饼干、饮料、面条、茶等美味食品,邀请民众热情购买响应,体验台湾好味道。9月5日新加坡国际食品展于新加坡博览中心开幕,台湾馆共有24家业者展出包罗万象各式新颖产品、欢迎大家踊跃前往参观。



除「台湾食品连环GO」活动,外贸协会将持续与经济部携手,从实体及数字营销辅导、国际认证、机动海外拓销、在线线下通路布建及专业食品参展等一连串活动,自8月开始,不间断带领我商全球GO,强力推广台湾食品,来满足世界各地民众的味蕾。



