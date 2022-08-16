Monday, 15 August 2022, 17:00 HKT/SGT Share:

来源 Society Pass / NusaTrip Society Pass (纳斯达克: SoPa) 收购总部位于雅加达的 NusaTrip，这是印度尼西亚首家国际航空运输协会认可的在线旅行社，标志着首次进军印度尼西亚

雅加达，印度尼西亚, 2022年8月15日 - (亚太商讯) - 东南亚（“SEA”）下一代数字生态系统 Society Pass Inc（纳斯达克代码：SOPA）宣布收购印度尼西亚和东南亚领先的雅加达在线旅行社（“OTA”） NusaTrip（“NusaTrip”） . 收购 NusaTrip 将 SoPa 的业务范围扩展到蓬勃发展的东南亚地区旅游业，标志着 SoPa 首次进军印度尼西亚，并增加了 SoPa 位于越南、印度尼西亚、菲律宾、新加坡和泰国的技术型公司不断增长的生态系统。



NusaTrip 成立于 2013 年，是第一家获得国际航空运输协会认可的印尼 OTA，率先为印尼企业和零售客户提供全方位的航空公司和酒店服务。 凭借其先发优势，NusaTrip 在全球拥有超过 120 万注册用户、超过 500 家航空公司和超过 200,000 家酒店，并与超过 8000 万独立访客建立了联系。



Society Pass 创始人、董事长兼首席执行官 Dennis Nguyen 解释说：“我们很高兴地欢迎 NusaTrip 加入我们不断扩大的 SoPa 生态系统。随着我们进入另一个领先的东南亚市场，NusaTrip 无缝融入我们的用户和商家增长战略。我们将 NusaTrip 电子商务旅游平台的强大技术和运营广度与我们在东南亚的丰富品牌建设经验相结合。通过此次收购，SoPa 现在将我们的六个垂直领域（忠诚度、生活方式、食品和饮料、电信、数字媒体和旅游）交叉融合到一个有凝聚力的忠诚度和电子商务平台中，为我们的消费者和商家提供增强的产品和服务遍及东南亚最大的国家。随着我们机会性地收购市场领先的公司并与有远见的企业家合作，SoPa 在 2022 年不断发展壮大，这突显了我们独特的聚合方法，该方法反映了在增加收入和优化成本方面的即时回报。”



Society Pass 印度尼西亚地区经理 Patrick Soetanto 补充说：“我们将在不久的将来扩展 NusaTrip 的服务，通过在其组合中整合更多旅游产品线并为更大的国际市场开发更具竞争力的产品，以支持更多东南亚国家的未来增长途径。和地区观众。”



随着越来越多的消费者参与大流行后的旅行，印度尼西亚和东南亚的入境和出境旅游收入有望继续飙升，从而受益于旅游业的高增长。需求的显着增长是由政府大力推动旅游业的举措、印度尼西亚新兴中产阶级的崛起以及强大的互联网普及率推动的，这使得更多的印度尼西亚人能够通过 OTA 轻松预订航班和酒店。



“NusaTrip 很自豪能与 SoPa 正式合作。通过与 SoPa 广泛的生态系统以及 SEA 的庞大用户和商家基础联手，我们对联合营销能力感到兴奋。随着 2022 年第 2 季度/第 3 季度整个东南亚旅游市场的复苏，NusaTrip 旨在通过为该地区的商务和休闲旅客提供更具竞争力、无附加费的酒店和航班票价、便捷的支付方式以及快速的行程预订来显着增加其客户群,” Nusatrip 联合创始人 Menak Galumbang 评论道。



关于Society Pass



作为越南、印度尼西亚、菲律宾、新加坡和泰国的忠诚度和数据营销生态系统，SoPa 在安吉利斯、曼谷、河内、胡志明市、雅加达、马尼拉和新加坡设有办事处，是一家专注于收购的电子商务控股公司，经营 6 个相互关联的垂直领域（忠诚度、生活方式、餐饮、电信、数字媒体和旅游）无缝连接东南亚多个产品和服务类别的数百万消费者和数千名商家。



其商业模式侧重于通过普遍忠诚点的预期流通来收集用户数据。SoPa 忠诚度平台可推动客户获取并提高商家的客户保留率。自上线至今，SoPa已累计注册用户超330万，注册商家和品牌超205,000家。自此，SoPa投入了2年多的时间来构建专有IT架构，使用尖端组件来有效地扩展并支持其平台消费者、商家和收购业务。



SoPa 利用技术为客户在购买过程中定制更个性化的体验，并改变东南亚的整个零售价值链。SoPa 还运营着越南领先的生活方式电子商务平台 Leflair.com、菲律宾受欢迎的杂货配送公司 Pushkart.ph、位于越南河内的领先在线餐厅配送服务 Handycart.vn和 Gorilla Networks，位于新加坡的支持区块链/web3 的移动虚拟网络运营商。SoPa 运营着总部位于曼谷的以社交商务为重点的优质数字视频多平台网络 Thoughtful Media Group，以及菲律宾领先的当地餐厅外卖服务 Mangan。请登陆 http://thesocietypass.com/ 了解详情。



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