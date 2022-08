亿胜生物荣登「2022年福布斯亚洲中小上市企业200强」

香港, 2022年8月16日 - (亚太商讯) - 亿胜生物科技有限公司(「亿胜生物」或「集团」,股票代码:1061.HK)欣然宣布,凭借在多项指标上所彰显的杰出可持续发展能力,集团荣登「2022年福布斯亚洲中小上市企业200强」榜单。

(来源:福布斯官网)

在亚太地区20000家年销售额在1000万美元至10亿美元区间的上市企业中,仅有200家企业上榜。这200家企业通过福布斯榜单评选方式*(定量标准与定性筛选)严选产生。



亿胜生物衷心感谢所有做出贡献的相关人士。为实现企业可持续增长,为股东创造更大价值,亿胜生物将追求卓越,拥抱创新,推动对同类首创(First-in-class)与同类最优(Best-in-class)产品的创新研发,以满足未来更多的临床及商业化需求。



关于亿胜生物 (股票代码﹕1061)

亿胜生物科技有限公司是一间专注于研发,生产和销售基因工程药物b-bFGF(FGF-2)的生物制药企业,自1998年起已有六种基因工程药物在中国上市销售。此外,公司还拥有一系列不含防腐剂单剂量滴眼液和适丽顺®卵磷脂络合碘胶囊等产品。公司产品主要应用于眼科及皮肤科处方药领域的创伤修复及疾病治疗,目前凭借在中国主要城市的43个销售推广办事处已成功覆盖中国逾10,500家医院。公司依托自身在生长因子和抗体领域的研发平台,拥有多个临床阶段的项目,涵盖广泛的领域和适应症。



*福布斯榜单评选方法(来源:福布斯官网)

本榜单旨在通过多个指标来找出能长期可持续发展的企业,而200个上榜者是《福布斯》从亚太地区的2万家年销售额在1,000万美元至10亿美元区间的上市企业中挑选出来的。这份榜单没有排名,企业的上榜依据是它们各自的综合得分,而这些综合评分包括它们在最近一年和三年期间的债务、销售额和每股收益增长等指标在内的总体业绩,以及最强劲的一年和五年平均股本回报率。除了定量标准,我们还使用了定性筛选,例如排除了那些存在严重治理问题、会计问题、环境问题、管理问题或法律问题的企业。国有控股企业和大型企业的子公司也被排除在外。本榜单参考的是全年业绩,以及截至2022年7月11日的最新公开资料。





