Wednesday, 10 August 2022, 19:27 HKT/SGT Share:

来源 TTI 创科实业于二零二二年上半年创下骄人业绩

香港, 2022年8月10日 - (亚太商讯) - 全球领先的电动工具、DIY工具及户外园艺工具公司创科实业有限公司(「创科实业」或「集团」)(香港联交所股份代号:669;美国 ADR:TTNDY)宣布截至二零二二年六月三十日止六个月的业绩。



创科实业在二零二二年上半年创下骄人业绩,表现超越市场,销售额增加10.0%至7,000,000,000美元。如按当地货币计算,销售额增长为12.1%。连同二零二一年上半年52%的销售额增长,创科实业于这两年间的销售额共录得67%增长。毛利率连续第十四个上半年度录得增长,上升50个基点至39.1%。除利息及税项前盈利增长10.7%至633,000,000美元,纯利增长10.4%至578,000,000美元,每股盈利增长10.4%至约31.59美仙。



-- 我们的旗舰品牌MILWAUKEE业务大幅跑赢市场,销售额增加25.8%

-- 毛利率连续第十四个上半年度录得增长,达到39.1%

-- 纯利增长10.4%至578,000,000美元



二零二二年上半年财务摘要

二零二二年* 二零二一年

百万美元 百万美元 变动

营业额 7,034 6,394 +10.0%

毛利率 39.1% 38.6% +50基点

除利息及税项前盈利 633 572 +10.7%

本公司股东应占溢利 578 524 +10.4%

每股基本盈利 (美仙) 31.59 28.62 +10.4%

每股中期股息 (约美仙) 12.23 10.94 +11.8%

*截至二零二二年六月三十日止六个月



每个地区于上半年均录得稳定的销售额增长,为此我们感到相当欣喜。按当地货币计算,其他地区特别是澳洲、亚洲录得23.0%的出色增长,而欧洲则增长14.1%,北美的增长为10.5%。



创科实业的电动工具业务于上半年增长强劲,而地板护理业务则受需求放缓及客户缩减库存而呈收缩。时至今日,作为专业充电式工具的全球领导者,集团的旗舰MILWAUKEE业务继续蓬勃发展,按当地货币计算,于上半年录得25.8%销售增长。此业务现占公司销售额的主要部份,毛利率亦不断增长。



创科实业主席 Horst Pudwill 先生表示:「集团的世界级团队已做好充分准备,在充满挑战的宏观经济环境下管理业务,并继续缔造超越市场的业绩。我们具备良好条件,在未来的岁月继续巩固我们的领导地位。」



创科实业行政总裁 Joseph Galli 先生表示:「上半年骄人的业绩乃有赖于源源不绝地推出新产品及我们的市场领导地位。我们将继续此有效策略,透过投资于明显更优质、技术更先进的新产品来推动增长。」



关于创科实业

创立于一九八五年,并于一九九零年在香港联交所挂牌上市。创科实业乃是电动工具、户外园艺工具、地板护理及清洁产品等充电式技术的全球领导者,专为消费者、专业人士及工业用家提供家居装修、建筑、维修、工业及基建业产品。集团专注于四大策略基础:强劲品牌、创新产品、优秀人才及卓越营运,以优化充电式技术为长远扩展的愿景。努力不懈追求产品创新的精神为集团全球增长策略,巩固集团的行业领导地位。创科实业旗下强大品牌组合包括 MILWAUKEE、AEG 及 RYOBI 电动工具、配件及手动工具、RYOBI 及HOMELITE 户外园艺工具、EMPIRE 绘图及计量产品,以及 HOOVER、ORECK、VAX 及 DIRT DEVIL 地板护理及清洁产品。



创科实业乃恒生指數、富时RAFI™全球3000指数(FTSE RAFI™ All-World 3000 Index)、富时4Good发达市场指数(FTSE4Good Developed Index)及摩根士丹利资本国际(MSCI)所有国家全球指数之成份股之一。详情请浏览www.ttigroup.com。



以上所有商标均为创科实业集团之商标(惟AEG及RYOBI除外)。AEG为AB Electrolux(publ.)之注册商标,集团获授权使用。RYOBI为Ryobi Limited 之注册商标,集团获授权使用。



新闻垂询:

创科实业有限公司



主要联络

投资者关系

电话: +1 (954) 541 9660

电邮: ir@ttihq.com



亚太区

投资者关系

电话: +(852) 2402 6888

电话: ir@tti.com.hk





话题 Press release summary



部门 Engineering

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network